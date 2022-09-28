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    «Цинциннати» ждет разочарование

    «Сиэтл Саундерс» — «Цинциннати». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, МЛС, 28 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл Саундерс» — «Цинциннати»
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    Пэт Нунан
    «Сиэтл Саундерс» сыграет на своем поле с «Цинциннати» в рамках 32-го тура чемпионата США. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 05:00 мск. «Сиэтл Саундерс» — «Цинциннати»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 28 Сентября 2022 года

    «Сиэтл Саундерс»

    «Сиэтл Саундерс» нынешний сезон проваливает. Команда занимает всего лишь 10 место в Западной конференции МЛС.

    В минувшем туре команде не удалось добыть хотя бы балл. «Сиэтл Саундерс» уступил «Ванкуверу» (2:1).

    Коэффициенты матча Сиэтл Саундерс — Цинциннати

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    Главным бичом команды является атака. В 31 матче забито всего 44 мяча: на два больше, чем пропущено в свои ворота.

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    «Сиэтл Саундерс» мотивирован подняться в первую семерку. Для этого команда просто обязана побеждать в этом матче.

    «Цинциннати»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Сейчас она находится на 6 месте.

    «Цинциннати» крайне неудачно обороняется. В 31 матче команда пропустила 50 мячей.

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    • А вот в предыдущем туре «Цинциннати» порадовал результатом. На выезде смогла переиграть «Реал Солт-Лейк» (1:2).

    В этом поединке «Цинциннати» наверняка будет активно атаковать. Команда постарается не выпасть из зоны плей-офф.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сиэтл Саундерс» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Цинциннати» — за 3.20.

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    «Сиэтл Саундерс» активно борется за попадание в зону плей-офф.

    «Цинциннати» имеет амбиции подняться поближе к лидерам.

    Гости имеют серьезные проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Сиэтл Саундерс» с коэффициентом 2.10.

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