«Сиэтл Саундерс»
«Сиэтл Саундерс» нынешний сезон проваливает. Команда занимает всего лишь 10 место в Западной конференции МЛС.
В минувшем туре команде не удалось добыть хотя бы балл. «Сиэтл Саундерс» уступил «Ванкуверу» (2:1).
Коэффициенты матча Сиэтл Саундерс — Цинциннати
Главным бичом команды является атака. В 31 матче забито всего 44 мяча: на два больше, чем пропущено в свои ворота.
«Сиэтл Саундерс» мотивирован подняться в первую семерку. Для этого команда просто обязана побеждать в этом матче.
«Цинциннати»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Сейчас она находится на 6 месте.
«Цинциннати» крайне неудачно обороняется. В 31 матче команда пропустила 50 мячей.
А вот в предыдущем туре «Цинциннати» порадовал результатом. На выезде смогла переиграть «Реал Солт-Лейк» (1:2).
В этом поединке «Цинциннати» наверняка будет активно атаковать. Команда постарается не выпасть из зоны плей-офф.
Прогноз и ставка
На победу «Сиэтл Саундерс» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Цинциннати» — за 3.20.
«Сиэтл Саундерс»
«Цинциннати» имеет амбиции подняться поближе к лидерам.
Гости имеют серьезные проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Сиэтл Саундерс» с коэффициентом 2.10.