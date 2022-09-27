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    Ирландия всухую обыграет Армению

    Ирландия — Армения. Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Лига Наций — Лига В, 27 сентября 2022 года

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    Фрагмент матча
    Ирландия на своем поле сыграет против Армении в рамках 6-го тура Лиги Наций. Матч состоится 27 сентября, начало — 21:45 (мск). Ирландия — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B1 27 Сентября 2022 года
    Ирландия
  • Дублин
    •  Ирландия 21:45 Армения Армения
  • Ереван
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    Ирландия

    Ирландцы после 5-ти сыгранных матчей в нынешнем розыгрыше Лиги Наций смогли набрать 4 очка и занимают третью строчку турнирной таблицы. Команда забила и пропустила одинаково голов — 5/5.

    На старте первенства сборная Ирландии проиграла в двух матчах подряд. Сначала ирландцы оказались слабее нынешнего соперника Армении, уступив в выездном матче с минимальным счетом 1:0, а после проиграли на своем поле сборной Украины со счетом 0:1.

    Коэффициенты матча Ирландия — Армения

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    После этого Ирландия смогла одержать свою единственную победу в Лиге Наций обыграв на своем поле сборную Шотландии со счетом 3:0 и в следующем матче ирландцы не определили сильнейшего с Украиной — 1:1.

    Все прогнозы на Лигу наций

    А в последнем туре сборная Ирландии ездила в гости к сборной Шотландии и потерпела поражение со счетом 2:1, хотя именно ирландцы открыли счет в матче на 18-й минуте, но после пропустили два гола в ответ.

    Армения

    Армяне являются главными аутсайдерами группы расположившись на последнем 4-м месте, хотя не так уж и далеко шли от нынешнего соперника и набрали 3 очка после 5-ти игр. Этот коллектив забил меньше всех — 2 гола, а пропустил больше всех — 14 мячей в свои ворота.

    Сборная Армении провела хорошо лишь первый тур в Лиге Наций. Тогда команда на своем поле смогла одержать минимальную победу над сборной Ирландии со счетом 1:0, забив единственный гол в матче на 74-й минуте.

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    • А после этого Армения проиграла в четырёх матчах подряд с такими результатами — Шотландия (2:0 на выезде и 1:4 дома), Украина (3:0 на выезде и 0:5 дома).

    В трех очных встречах между нынешними соперниками сборная Армении один раз смогла выйти победителем матча, а в двух остальных матчах сборная Ирландии была сильнее.

    Прогноз и ставка

    На победу Ирландии в этом матче можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают взять за 4.70, а победу Армении — за 9.80.

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    Прогноз - Армения явно самая слабая сборная этой группы, которая совсем ничего не показывает и очень редко может забить хотя бы один гол. А ирландцы на своем поле переигрывали даже лидера группы — Шотландию, поэтому сборной Ирландии будет по силам справиться всухую со слабыми армянами.

    Ставка — Победа Ирландии с форой (-1.5) за 2.18.

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    Ирландия — Армения: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на футбол. Ирландия всухую обыграет Армению
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