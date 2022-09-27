Ирландия
Ирландцы после 5-ти сыгранных матчей в нынешнем розыгрыше Лиги Наций смогли набрать 4 очка и занимают третью строчку турнирной таблицы. Команда забила и пропустила одинаково голов — 5/5.
На старте первенства сборная Ирландии проиграла в двух матчах подряд. Сначала ирландцы оказались слабее нынешнего соперника Армении, уступив в выездном матче с минимальным счетом 1:0, а после проиграли на своем поле сборной Украины со счетом 0:1.
Коэффициенты матча Ирландия — Армения
После этого Ирландия смогла одержать свою единственную победу в Лиге Наций обыграв на своем поле сборную Шотландии со счетом 3:0 и в следующем матче ирландцы не определили сильнейшего с Украиной — 1:1.
А в последнем туре сборная Ирландии ездила в гости к сборной Шотландии и потерпела поражение со счетом 2:1, хотя именно ирландцы открыли счет в матче на 18-й минуте, но после пропустили два гола в ответ.
Армения
Армяне являются главными аутсайдерами группы расположившись на последнем 4-м месте, хотя не так уж и далеко шли от нынешнего соперника и набрали 3 очка после 5-ти игр. Этот коллектив забил меньше всех — 2 гола, а пропустил больше всех — 14 мячей в свои ворота.
Сборная Армении провела хорошо лишь первый тур в Лиге Наций. Тогда команда на своем поле смогла одержать минимальную победу над сборной Ирландии со счетом 1:0, забив единственный гол в матче на 74-й минуте.
А после этого Армения проиграла в четырёх матчах подряд с такими результатами — Шотландия (2:0 на выезде и 1:4 дома), Украина (3:0 на выезде и 0:5 дома).
В трех очных встречах между нынешними соперниками сборная Армении один раз смогла выйти победителем матча, а в двух остальных матчах сборная Ирландии была сильнее.
Прогноз и ставка
На победу Ирландии в этом матче можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают взять за 4.70, а победу Армении — за 9.80.
Прогноз - Армения явно самая слабая сборная этой группы, которая совсем ничего не показывает и очень редко может забить хотя бы один гол. А ирландцы на своем поле переигрывали даже лидера группы — Шотландию, поэтому сборной Ирландии будет по силам справиться всухую со слабыми армянами.
Ставка — Победа Ирландии с форой (-1.5) за 2.18.