Бразилия
Бразильцы опасны в любом кадровом сочетании. А если же состав команды оптимальный — трепещи любой оппонент!
Традиционно сильная атака команды часто помогает доиться результата. Да и лидер бразильцев Неймар находится в отличных кондициях.
Свой последний поединок Бразилия провела успешно. Команда сумела переиграть ершистую сборную Ганы (3:0).
В том поединке дубль оформил Ричарлисон. Причем оба своих гола он забил с передач Неймара.
Тунис
Тунисцы находятся в прекрасной форме. Команда выигрывает матч за матчем, имея серию из трех викторий к ряду.
Причем Тунис не пропускает уже 7 матчей подряд. Не оборона, а настоящие непроходимые редуты!
В своем последнем матче тунисцы не показали своих лучших качеств. Команда минимально одолела скромных коморцев.
Наверняка в этом матче команда будет действовать вторым номером. Все надежды на крепкие тылы и контратаки.
Прогноз и ставка
На победу Бразилии в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают взять за 6.65, а победу Туниса — за 13.50.
Бразилия неплохо выглядит в плане реализации. Тунис
Обе команды неплохо атакуют. Наши прогноз и ставка — Фора Туниса +1.5 с коэффициентом 2.25.