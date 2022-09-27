Бразилия сыграет на своем поле с Тунисом в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:30 мск. Бразилия — Тунис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бразилия

Бразильцы опасны в любом кадровом сочетании. А если же состав команды оптимальный — трепещи любой оппонент!

Традиционно сильная атака команды часто помогает доиться результата. Да и лидер бразильцев Неймар находится в отличных кондициях.

Свой последний поединок Бразилия провела успешно. Команда сумела переиграть ершистую сборную Ганы (3:0).

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В том поединке дубль оформил Ричарлисон. Причем оба своих гола он забил с передач Неймара.

Тунис

Тунисцы находятся в прекрасной форме. Команда выигрывает матч за матчем, имея серию из трех викторий к ряду.

Причем Тунис не пропускает уже 7 матчей подряд. Не оборона, а настоящие непроходимые редуты!

В своем последнем матче тунисцы не показали своих лучших качеств. Команда минимально одолела скромных коморцев.

Наверняка в этом матче команда будет действовать вторым номером. Все надежды на крепкие тылы и контратаки.

Прогноз и ставка

На победу Бразилии в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают взять за 6.65, а победу Туниса — за 13.50.

Бразилия неплохо выглядит в плане реализации. Тунис отлично обороняется .

Обе команды неплохо атакуют. Наши прогноз и ставка — Фора Туниса +1.5 с коэффициентом 2.25.