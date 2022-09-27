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    Тунис даст бой Бразилии

    Бразилия — Тунис. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 сентября 2022 года

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    Бразилия сыграет на своем поле с Тунисом в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:30 мск. Бразилия — Тунис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 27 Сентября 2022 года
    Тунис
  • Тунис
    •  Тунис 21:30 Бразилия Бразилия
  • Бразилиа
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    Бразилия

    Бразильцы опасны в любом кадровом сочетании. А если же состав команды оптимальный — трепещи любой оппонент!

    Традиционно сильная атака команды часто помогает доиться результата. Да и лидер бразильцев Неймар находится в отличных кондициях.

    Свой последний поединок Бразилия провела успешно. Команда сумела переиграть ершистую сборную Ганы (3:0).

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    В том поединке дубль оформил Ричарлисон. Причем оба своих гола он забил с передач Неймара.

    Тунис

    Тунисцы находятся в прекрасной форме. Команда выигрывает матч за матчем, имея серию из трех викторий к ряду.

    Причем Тунис не пропускает уже 7 матчей подряд. Не оборона, а настоящие непроходимые редуты!

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    • В своем последнем матче тунисцы не показали своих лучших качеств. Команда минимально одолела скромных коморцев.

    Наверняка в этом матче команда будет действовать вторым номером. Все надежды на крепкие тылы и контратаки.

    Прогноз и ставка

    На победу Бразилии в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают взять за 6.65, а победу Туниса — за 13.50.

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    Бразилия неплохо выглядит в плане реализации. Тунис отлично обороняется.

    Обе команды неплохо атакуют. Наши прогноз и ставка — Фора Туниса +1.5 с коэффициентом 2.25.

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    Бразилия — Тунис: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на футбол. Тунис даст бой Бразилии
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