Албания на своем поле сыграет против сборной Исландии в рамках 6-го тура Лиги Наций. Матч состоится 26 сентября, начало — 21:45 (мск). Албания — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Албания

Из-за отстранения России Албания провела три игры, в которых разошлась ничьей с нынешним соперником (1:1) и дважды проиграла Израилю (1:2).

Сейчас албанцы занимают третье место, отставая от уже вышедшего в элиту Израиля на семь очков и на два пункта от нынешних оппонентов.

Коэффициенты матча Албания — Исландия 1X2Новым игрокам 1.953.304.20Фрибет$40

Таким образом, в случае победы команда удержится во втором дивизионе Лиги наций, тогда как другой результат отправит ее ниже.

Все прогнозы на Лигу наций

Безвыигрышная серия коллектива во всех турнирах составляет шесть поединков при трех ничьих и трех поражениях.

Исландия

Эта команда не отличается стабильностью результатов. Исландцы верны своему статусу середняка европейского футбола.

Правда, этот свой последний официальный поединок исландцы провели еще три месяца назад. В рамках Лиги наций команда расписала мировую с Израилем (2:2).

Причем Исландия не проигрывает уже полгода. Последняя неудача случилась еще в марте, когда островитяне были разгромлены Испанией (5:0).

В своем последнем матче несколько дней назад «Викинги» переиграли на выезде Венесуэлу (1:0) в товарищеской встрече.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.