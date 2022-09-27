Албания
Из-за отстранения России Албания провела три игры, в которых разошлась ничьей с нынешним соперником (1:1) и дважды проиграла Израилю (1:2).
Сейчас албанцы занимают третье место, отставая от уже вышедшего в элиту Израиля на семь очков и на два пункта от нынешних оппонентов.
Коэффициенты матча Албания — Исландия
Таким образом, в случае победы команда удержится во втором дивизионе Лиги наций, тогда как другой результат отправит ее ниже.
Безвыигрышная серия коллектива во всех турнирах составляет шесть поединков при трех ничьих и трех поражениях.
Исландия
Эта команда не отличается стабильностью результатов. Исландцы верны своему статусу середняка европейского футбола.
Правда, этот свой последний официальный поединок исландцы провели еще три месяца назад. В рамках Лиги наций команда расписала мировую с Израилем (2:2).
Причем Исландия не проигрывает уже полгода. Последняя неудача случилась еще в марте, когда островитяне были разгромлены Испанией (5:0).
В своем последнем матче несколько дней назад «Викинги» переиграли на выезде Венесуэлу (1:0) в товарищеской встрече.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.
Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.