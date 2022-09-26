Матч 6-го тура Лиги наций А между Гибралтаром и Грузией состоится 26 сентября в Гибралтаре. Начало в 21:45 по мск. Гибралтар — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гибралтар

Главный неудачник группы и постоянный участник группы неудачников во всех турнирах. Команда имеет только один бал благодаря ничьей с болгарами.

С разнице -14 (2:16) Гибралтар занимает последнее место, имея в придачу 3 поражения.

Хозяева потерпели сокрушительное фиаско в матче с Грузией (0:4), а также дважды уступили Северной Македонии (0:4, 0:2).

Все прогнозы на Лигу наций

Последний раз Гибралтар побеждал в Лиге наций 10 октября 2020 года. Спустя прошло 6 поединков.

Грузия

Сборная Грузии уже обеспечила себе путевку во второй дивизион Лиги конференций, ни разу не проиграв в текущем турнире.

В минувшем розыгрыше Лиги наций команда выступила слабо, но смогла сохранить свою прописку в Лиге С, заняв третье место в квартете с Арменией, Северной Македонией и Эстонией.

После этого «крестоносцы» провели отборочный турнир к ЧМ-2022, где заняли четвертое место среди пяти команд, опередив только Косово, а оказавшись ниже Испании, Швеции и Греции.

В последних 10 матчах во всех турнирах коллектив не знает поражений при восьми победах и двух ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,22.

Успех хозяев поля оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — Грузия будет выигрывать после 30 минут матча за 2,10.