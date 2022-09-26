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    Сохранит ли Грузия беспроигрышную серию?

    Гибралтар — Грузия. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига наций, 26 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гибралтар — Грузия
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    Грузия уже вышла в элиту Лиги наций
    Матч 6-го тура Лиги наций А между Гибралтаром и Грузией состоится 26 сентября в Гибралтаре. Начало в 21:45 по мск. Гибралтар — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C4 26 Сентября 2022 года
    Гибралтар
  • Лига наций УЕФА. C4
    •  Гибралтар 21:45 Грузия Грузия
  • Тбилиси
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    Гибралтар

    Главный неудачник группы и постоянный участник группы неудачников во всех турнирах. Команда имеет только один бал благодаря ничьей с болгарами.

    С разнице -14 (2:16) Гибралтар занимает последнее место, имея в придачу 3 поражения.

    Хозяева потерпели сокрушительное фиаско в матче с Грузией (0:4), а также дважды уступили Северной Македонии (0:4, 0:2).

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    Последний раз Гибралтар побеждал в Лиге наций 10 октября 2020 года. Спустя прошло 6 поединков.

    Грузия

    Сборная Грузии уже обеспечила себе путевку во второй дивизион Лиги конференций, ни разу не проиграв в текущем турнире.

    В минувшем розыгрыше Лиги наций команда выступила слабо, но смогла сохранить свою прописку в Лиге С, заняв третье место в квартете с Арменией, Северной Македонией и Эстонией.

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  • 22/09/2022

    • После этого «крестоносцы» провели отборочный турнир к ЧМ-2022, где заняли четвертое место среди пяти команд, опередив только Косово, а оказавшись ниже Испании, Швеции и Греции.

    В последних 10 матчах во всех турнирах коллектив не знает поражений при восьми победах и двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,22.

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    Успех хозяев поля оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — Грузия будет выигрывать после 30 минут матча за 2,10.

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    Гибралтар — Грузия: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на футбол. Сохранит ли Грузия беспроигрышную серию?
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