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    Команда Карпина будет феерить!

    Кыргызстан — Россия. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 24 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кыргызстан — Россия
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    Далер Кузяев
    Кыргызстан сыграет на своем поле с Россией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 17:00 мск. Кыргызстан — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 24 Сентября 2022 года
    Кыргызтан
  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Кыргызтан 17:00 Россия Россия
  • Москва
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    Кыргызстан

    Эта команда не блещет яркими результатами. Кыргызстан даже в азиатском футболе котируется скромно.

    Зато в квалификации Кубка Азии команда проявила себя неплохо. 2 место в группе с 7 очками стало неплохим результатом.

    Свой последний поединок Кыргызстан провел на своем уровне. Сухая ничья с Таджикистаном вышла полностью логичной.

    Все прогнозы на футбол

    Против России эта команда еще не играла ни разу. Так что есть все шансы дать бой сопернику, проводящему первый поединок за последние десять месяцев.

    Россия

    Ряд новичков в обойме сборной наверняка получат свой шанс. Не зря же Валерий Карпин обновляет сборную России?!

    Вот только привычен недостаток форвардов. Вероятно, с первых минут выйдет либо Александр Соболев, либо Николай Комличенко.

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    • Интересно, что первый свой вызов в сборную получил 35-летний Михаил Кержаков. Голкипер «Зенита» вполне может дебютировать в главной команде страны.

    Единственным недостатком сборной может стать давнее отсутствие матчей. Впрочем, по именам состав России выглядит довольно симпатично.

    Прогноз и ставка

    На победу России в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают взять за 6.70, а победу Кыргызстана — за 12.50.

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    Кыргызстан не столь изобретателен в атаке.

    Россия наверняка постарается преуспеть в плане реализации.

    Команда Карпина выглядит на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора России -2.5 с коэффициентом 2.50.

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    Кыргызстан — Россия: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на футбол. Команда Карпина будет феерить!
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