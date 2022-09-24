Кыргызстан сыграет на своем поле с Россией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 17:00 мск. Кыргызстан — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кыргызстан

Эта команда не блещет яркими результатами. Кыргызстан даже в азиатском футболе котируется скромно.

Зато в квалификации Кубка Азии команда проявила себя неплохо. 2 место в группе с 7 очками стало неплохим результатом.

Свой последний поединок Кыргызстан провел на своем уровне. Сухая ничья с Таджикистаном вышла полностью логичной.

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Против России эта команда еще не играла ни разу. Так что есть все шансы дать бой сопернику, проводящему первый поединок за последние десять месяцев.

Россия

Ряд новичков в обойме сборной наверняка получат свой шанс. Не зря же Валерий Карпин обновляет сборную России?!

Вот только привычен недостаток форвардов. Вероятно, с первых минут выйдет либо Александр Соболев, либо Николай Комличенко.

Интересно, что первый свой вызов в сборную получил 35-летний Михаил Кержаков. Голкипер «Зенита» вполне может дебютировать в главной команде страны.

Единственным недостатком сборной может стать давнее отсутствие матчей. Впрочем, по именам состав России выглядит довольно симпатично.

Прогноз и ставка

На победу России в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают взять за 6.70, а победу Кыргызстана — за 12.50.

Кыргызстан не столь изобретателен в атаке.

Россия наверняка постарается преуспеть в плане реализации .

Команда Карпина выглядит на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора России -2.5 с коэффициентом 2.50.