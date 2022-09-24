Чехия
Шансы на выход в плей-офф у Чехии призрачные, но вот возможность испортить настроение Португалии прекрасная. Более того, если чехи выиграют, то сравняются с португальцами по очкам.
Сейчас Чехия имеет 4 пункта, которые она набрала в матчах со Швейцарией (2:1) и Испанией (2:2). После этого команда начала терпеть неудачи. Она уступила португальцам и испанцам с одинаковым счетом 0:2.
Коэффициенты матча Чехия — Португалия
По сути Лига наций для хозяев — это не совсем удачный турнир. Они выиграли только один из шести матчей.
При этом «Народная команда» лучше показывает себя в домашних стенах, где ей удалось выиграть в трех из четырех последних выступлений.
Португалия
Коллектив Фернанду Сантуша имеет хорошие шансы на выход в плей-офф, но только в случае победы. Сейчас у нее 7 очков и 2-е место в группе. Первостепенная задача — победить Чехию.
Португалия отдала Испании первое место в прошлом туре, когда проиграла Швейцарии 0:1. Это фиаско стало первым в розыгрыше и прервало 4-матчевую серию без поражений.
Ранее «Команда избранных» одержала две сухие победы, разгромив ту же Швейцарию 4:0 и выиграв у Чехии 2:0. К слову, только в одном из четырех матчей гостей забивалось больше двух голов.
Перед стартом турнира Португалия хоть и вполне успешно, но на валидоле прошла на ЧМ через стыки, так как уступила прямую путевку Сербии.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что Португалия имеет все шансы на победу в этом матче и дает такие котировки: 4.50 на Чехию и 1.83 на Португалию.
Перед очной встрече с Испанией португальцам крайне важно выиграть. Тогда судьба путевки в плей-офф будет решаться уже в следующем туре. Ну и в конце концов победы — это хорошее настроение перед поездкой на ЧМ, который совсем скоро стартует в Катаре.
Будем считать, что поражение от швейцарцев — обычное недоразумение. Ставка на победу гостей вполне оправдана.
Кроме того, учитывая показатели тоталов в поединках с участием португальской сборной, рекомендуется поставить на ТМ 2.5 за 1.74.