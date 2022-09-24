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    Сохранит ли Португалия интригу в группе 2?

    Чехия — Португалия. Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига наций, 24 сентября 2022 года

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    Поединок 5-го тура Лиги наций А между Чехией и Португалией состоится 24 сентября в Праге. Начало в 21:45 мск. Чехия — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 24 Сентября 2022 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 21:45 Португалия Португалия
  • Лиссабон
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    Чехия

    Шансы на выход в плей-офф у Чехии призрачные, но вот возможность испортить настроение Португалии прекрасная. Более того, если чехи выиграют, то сравняются с португальцами по очкам.

    Сейчас Чехия имеет 4 пункта, которые она набрала в матчах со Швейцарией (2:1) и Испанией (2:2). После этого команда начала терпеть неудачи. Она уступила португальцам и испанцам с одинаковым счетом 0:2.

    Коэффициенты матча Чехия — Португалия

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    По сути Лига наций для хозяев — это не совсем удачный турнир. Они выиграли только один из шести матчей.

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    При этом «Народная команда» лучше показывает себя в домашних стенах, где ей удалось выиграть в трех из четырех последних выступлений.

    Португалия

    Коллектив Фернанду Сантуша имеет хорошие шансы на выход в плей-офф, но только в случае победы. Сейчас у нее 7 очков и 2-е место в группе. Первостепенная задача — победить Чехию.

    Португалия отдала Испании первое место в прошлом туре, когда проиграла Швейцарии 0:1. Это фиаско стало первым в розыгрыше и прервало 4-матчевую серию без поражений.

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    • Ранее «Команда избранных» одержала две сухие победы, разгромив ту же Швейцарию 4:0 и выиграв у Чехии 2:0. К слову, только в одном из четырех матчей гостей забивалось больше двух голов.

    Перед стартом турнира Португалия хоть и вполне успешно, но на валидоле прошла на ЧМ через стыки, так как уступила прямую путевку Сербии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что Португалия имеет все шансы на победу в этом матче и дает такие котировки: 4.50 на Чехию и 1.83 на Португалию.

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    Перед очной встрече с Испанией португальцам крайне важно выиграть. Тогда судьба путевки в плей-офф будет решаться уже в следующем туре. Ну и в конце концов победы — это хорошее настроение перед поездкой на ЧМ, который совсем скоро стартует в Катаре.

    Будем считать, что поражение от швейцарцев — обычное недоразумение. Ставка на победу гостей вполне оправдана.

    Кроме того, учитывая показатели тоталов в поединках с участием португальской сборной, рекомендуется поставить на ТМ 2.5 за 1.74.

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    Чехия — Португалия: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на футбол. Сохранит ли Португалия интригу в группе 2?
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