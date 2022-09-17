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    «Доги» быстро загрызут «Тулузу»

    «Лилль» — «Тулуза». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, Лига 1, 17 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Тулуза»
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    Исмаили
    «Лилль» сыграет на своем поле с «Тулузой» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лилль» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Сентября 2022 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 22:00 Тулуза Тулуза
  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    «Доги» пока не блещут результатами. Не так давно «Лилль» становился чемпионом Франции, а теперь идет на 8 месте в таблице.

    Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Лилль» на выезде уступил «Марселю» (2:1).

    Коэффициенты матча Лилль — Тулуза

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    Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 7 матчах «доги» пропустили уже 15 мячей.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Лилль» довольно сложно противостоит «Тулузе». Из пяти последних матчей соперники на два раза обменялись победами.

    «Тулуза»

    Вернувшийся в Лигу 1 клуб выглядит вполне прилично. 8 очков в 11 место в таблице — вполне достойная диспозиция.

    А вот с атакой у команды имеются проблемы. В семи матчах забито всего лишь восемь мячей.

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    • А вот в предыдущем туре «Тулуза» добыла важнейшие три очка. Дома минимально был обыгран «Реймс».

    В этом поединке «Тулуза» наверняка будет цепляться за очки. Правда, есть и кадровые потери в виде травмированных Риса Хили и Рафаэла Ратао.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лилля» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают взять за 4.18, а победу «Тулузы» — за 4.38.

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    «Лилль» наверняка будет активно атаковать. «Тулуза» крайне нестабильна, к тому же имеет несколько кадровых пробоин.

    «Доги» мотивированы подняться поближе к группе лидеров. Наши прогноз и ставка — Победа «Лилля» в 1 тайме с коэффициентом 2.28.

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    «Лилль» — «Тулуза»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на футбол. «Доги» быстро загрызут «Тулузу»
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