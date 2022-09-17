«Лилль»
«Доги» пока не блещут результатами. Не так давно «Лилль» становился чемпионом Франции, а теперь идет на 8 месте в таблице.
Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Лилль» на выезде уступил «Марселю» (2:1).
Коэффициенты матча Лилль — Тулуза
Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 7 матчах «доги» пропустили уже 15 мячей.
«Лилль» довольно сложно противостоит «Тулузе». Из пяти последних матчей соперники на два раза обменялись победами.
«Тулуза»
Вернувшийся в Лигу 1 клуб выглядит вполне прилично. 8 очков в 11 место в таблице — вполне достойная диспозиция.
А вот с атакой у команды имеются проблемы. В семи матчах забито всего лишь восемь мячей.
А вот в предыдущем туре «Тулуза» добыла важнейшие три очка. Дома минимально был обыгран «Реймс».
В этом поединке «Тулуза» наверняка будет цепляться за очки. Правда, есть и кадровые потери в виде травмированных Риса Хили и Рафаэла Ратао.
Прогноз и ставка
На победу «Лилля» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают взять за 4.18, а победу «Тулузы» — за 4.38.
«Лилль»
«Доги» мотивированы подняться поближе к группе лидеров. Наши прогноз и ставка — Победа «Лилля» в 1 тайме с коэффициентом 2.28.