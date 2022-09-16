В 7-м туре итальянской Серии А «Салернитана» в домашнем матче сыграет против «Лечче». Поединок состоится 16 сентября и начнется в 21:45 по мск. «Салернитана» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

«Салернитана» в прошлом сезоне героически смогла отстоять свое место в элите итальянского футбола, финишировав на 17 месте в турнирной таблице, опередив лишь на балл зону вылета.

Новый же чемпионат «морские коньки» начали с домашнего поражения от «Ромы» 0:1, после чего они не уступают в последующих пяти поединках первенства, раз победив и расписав аж четыре мировые.

Коэффициенты матча Салернитана — Лечче 1X2Новым игрокам 2.083.503.50Фрибет$40

Так в минувшем туре они отстояли почетную ничью в Турине с «Ювентусом», сыграв 2:2. И данным результатом команда продлила свою бескомпромиссную серию до трех встреч подряд.

Все прогнозы на футбол

В рамках Серии А «Салернитана» на своей территории смогла выиграть лишь один поединок из пяти проведенных, а еще по два раза она играла вничью и уступала.

«Лечче»

«Лечче» же прошлый сезон провел в Серии Б и смог стать там победителем, заняв первое место, благодаря чему и получил билет в дивизион сильнейших.

В элите «волки» за первые шесть туров выиграть пока не могут, по три раза поделив очки с оппонентами и потерпев столько же поражений, и находятся вблизи зоны вылета.

Стартовали «желто-красные» с двух фиаско подряд, после чего раз уступили и расписали три мировых исхода, в том числе и в прошлом игровом дне на своем поле с «Монцей» — 1:1.

На выезде у «Лечче» всего одна виктория за прошедшие девять игр первенства. Также в этот период команда по четыре раза играла вничью и терпела поражения.

«Салернитана» не может обыграть «Лечче» в последних пяти очных встречах, трижды проиграв за этот период при двух мировых.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Салернитаны» — 2.15, победа «Лечче» — 3.62, ничья — 3.62.

«Салернитана» на старте сезоне выглядит лучше, чем «Лечче», и на своем поле должна добывать победу. В общем, наш прогноз — П1.