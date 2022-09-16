«Салернитана»
«Салернитана» в прошлом сезоне героически смогла отстоять свое место в элите итальянского футбола, финишировав на 17 месте в турнирной таблице, опередив лишь на балл зону вылета.
Новый же чемпионат «морские коньки» начали с домашнего поражения от «Ромы» 0:1, после чего они не уступают в последующих пяти поединках первенства, раз победив и расписав аж четыре мировые.
Коэффициенты матча Салернитана — Лечче
Так в минувшем туре они отстояли почетную ничью в Турине с «Ювентусом», сыграв 2:2. И данным результатом команда продлила свою бескомпромиссную серию до трех встреч подряд.
В рамках Серии А «Салернитана» на своей территории смогла выиграть лишь один поединок из пяти проведенных, а еще по два раза она играла вничью и уступала.
«Лечче»
«Лечче» же прошлый сезон провел в Серии Б и смог стать там победителем, заняв первое место, благодаря чему и получил билет в дивизион сильнейших.
В элите «волки» за первые шесть туров выиграть пока не могут, по три раза поделив очки с оппонентами и потерпев столько же поражений, и находятся вблизи зоны вылета.
Стартовали «желто-красные» с двух фиаско подряд, после чего раз уступили и расписали три мировых исхода, в том числе и в прошлом игровом дне на своем поле с «Монцей» — 1:1.
На выезде у «Лечче» всего одна виктория за прошедшие девять игр первенства. Также в этот период команда по четыре раза играла вничью и терпела поражения.
«Салернитана» не может обыграть «Лечче» в последних пяти очных встречах, трижды проиграв за этот период при двух мировых.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Салернитаны» — 2.15, победа «Лечче» — 3.62, ничья — 3.62.
«Салернитана» на старте сезоне выглядит лучше, чем «Лечче», и на своем поле должна добывать победу. В общем, наш прогноз — П1.