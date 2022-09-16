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    Уверенная победа минского «Динамо»?!

    «Динамо» Минск — «Гомель». Прогноз, ставка (к. 2.39) на футбол, чемпионат Белоруссии, 16 сентября 2022 года

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    Минское «Динамо»
    «Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 22-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 16:45 мск. «Динамо» Минск — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 16 Сентября 2022 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 16:45 Гомель Гомель
  • Белоруссия. Высшая лига
    •

    «Динамо» Минск

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает ниже ожиданий. Отставание от лидера составляет три очка, но минчане нестабильны.

    «Динамо» Минск маловато забивает. В 20 матчах команда Артема Челядинского настреляла лишь 31 мяч.

    В минувшем туре команда добыла один балл. На выезде минчане расписали мировую с БАТЭ (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Динамо» Минск традиционно сложно играет с «Гомелем». Из пяти последних поединков команда проиграла трижды, победив лишь один раз.

    «Гомель»

    «Гомель» также смотрится вполне прилично. Команда находится на 8 месте в турнирной таблице.

    А вот за медали команда вряд сможет побороться. Гомельчане растеряли немало очков, зато успели завоевать Кубок Белоруссии.

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    • В предыдущем туре «Гомель» провалился. Дома команда была разбита солигорским «Шахтером» (0:3).

    Гомельчане имеют неприятную серию из поражений к ряду. Да и вообще, стабильности команде заметно недостает.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Минск в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают взять за 4.64, а победу «Гомеля» — за 7.20.

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    «Динамо» Минск еще борется за чемпионский титул. «Гомель» не лучшим образом выглядит в атаке.

    «Динамо» Минск выглядит мощнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -1.5 с коэффициентом 2.39.

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    «Динамо» Минск — «Гомель»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа минского «Динамо»?!
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