«Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 22-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 16:45 мск. «Динамо» Минск — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Эта команда в нынешнем сезоне выступает ниже ожиданий. Отставание от лидера составляет три очка, но минчане нестабильны.

«Динамо» Минск маловато забивает. В 20 матчах команда Артема Челядинского настреляла лишь 31 мяч.

В минувшем туре команда добыла один балл. На выезде минчане расписали мировую с БАТЭ (0:0).

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«Динамо» Минск традиционно сложно играет с «Гомелем». Из пяти последних поединков команда проиграла трижды, победив лишь один раз.

«Гомель»

«Гомель» также смотрится вполне прилично. Команда находится на 8 месте в турнирной таблице.

А вот за медали команда вряд сможет побороться. Гомельчане растеряли немало очков, зато успели завоевать Кубок Белоруссии.

В предыдущем туре «Гомель» провалился. Дома команда была разбита солигорским «Шахтером» (0:3).

Гомельчане имеют неприятную серию из поражений к ряду. Да и вообще, стабильности команде заметно недостает.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Минск в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают взять за 4.64, а победу «Гомеля» — за 7.20.

«Динамо» Минск еще борется за чемпионский титул . «Гомель» не лучшим образом выглядит в атаке.

«Динамо» Минск выглядит мощнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -1.5 с коэффициентом 2.39.