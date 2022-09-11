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    Очередная коллизия «Уфы»?

    «СКА-Хабаровск» — «Уфа». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, Первая лига, 11 сентября 2022 года

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    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 18:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ — Первая лига 11 Сентября 2022 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 18:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    «СКА-Хабаровск»

    Роману Шаронову пока не удается поднять хабаровчан на высокие места. Провален старт первенства, и очков потеряно многовато.

    «СКА-Хабаровск» на данный момент находится на 12 месте. Причем отрыв от опасной зоны минимальный.

    Минувший тур сложился для команды вполне успешно. Выезд в Красноярск завершился ничьей (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    «СКА-Хабаровск» традиционно неудачно играет с уфимцами. «Армейцы» в пяти последних матчах добыли только две ничьи при трех поражениях.

    «Уфа»

    Очевидно, что ни о каком быстром возвращении «Уфы» в РПЛ речи быть не может. Слишком уж неудачно команда провела старт сезона.

    «Уфа» имеет проблемы с реализацией. В 8 матчах команда смогла отличиться лишь пятью забитыми мячами.

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    • В предыдущем туре «Уфа» снова провела неуверенный поединок. Дома команда вчистую уступила тульскому «Арсеналу» (0:2).

    В этом поединке «Уфа» наверняка сыграет куда активнее в атаке. Между тем, моральное состояние команды явно не самое радушное, ведь уфимцы не побеждают уже почти месяц.

    Прогноз и ставка

    На победу «СКА-Хабаровск» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают взять за 3.26, а победу «Уфы» — за 2.97.

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    «СКА-Хабаровск» постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

    «Уфа» не побеждает уже почти месяц.

    «СКА-Хабаровск» играет дома, к тому же уфимцы крайне нестабильны. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 2.28.

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    «СКА-Хабаровск» — «Уфа»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия «Уфы»?
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