«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 18:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

Роману Шаронову пока не удается поднять хабаровчан на высокие места. Провален старт первенства, и очков потеряно многовато.

«СКА-Хабаровск» на данный момент находится на 12 месте. Причем отрыв от опасной зоны минимальный.

Минувший тур сложился для команды вполне успешно. Выезд в Красноярск завершился ничьей (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

«СКА-Хабаровск» традиционно неудачно играет с уфимцами. «Армейцы» в пяти последних матчах добыли только две ничьи при трех поражениях.

«Уфа»

Очевидно, что ни о каком быстром возвращении «Уфы» в РПЛ речи быть не может. Слишком уж неудачно команда провела старт сезона.

«Уфа» имеет проблемы с реализацией. В 8 матчах команда смогла отличиться лишь пятью забитыми мячами.

В предыдущем туре «Уфа» снова провела неуверенный поединок. Дома команда вчистую уступила тульскому «Арсеналу» (0:2).

В этом поединке «Уфа» наверняка сыграет куда активнее в атаке. Между тем, моральное состояние команды явно не самое радушное, ведь уфимцы не побеждают уже почти месяц.

Прогноз и ставка

На победу «СКА-Хабаровск» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают взять за 3.26, а победу «Уфы» — за 2.97.

«СКА-Хабаровск» постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

«Уфа» не побеждает уже почти месяц .

«СКА-Хабаровск» играет дома, к тому же уфимцы крайне нестабильны. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 2.28.