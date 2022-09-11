«СКА-Хабаровск»
Роману Шаронову пока не удается поднять хабаровчан на высокие места. Провален старт первенства, и очков потеряно многовато.
«СКА-Хабаровск» на данный момент находится на 12 месте. Причем отрыв от опасной зоны минимальный.
Минувший тур сложился для команды вполне успешно. Выезд в Красноярск завершился ничьей (1:1).
«СКА-Хабаровск» традиционно неудачно играет с уфимцами. «Армейцы» в пяти последних матчах добыли только две ничьи при трех поражениях.
«Уфа»
Очевидно, что ни о каком быстром возвращении «Уфы» в РПЛ речи быть не может. Слишком уж неудачно команда провела старт сезона.
«Уфа» имеет проблемы с реализацией. В 8 матчах команда смогла отличиться лишь пятью забитыми мячами.
В предыдущем туре «Уфа» снова провела неуверенный поединок. Дома команда вчистую уступила тульскому «Арсеналу» (0:2).
В этом поединке «Уфа» наверняка сыграет куда активнее в атаке. Между тем, моральное состояние команды явно не самое радушное, ведь уфимцы не побеждают уже почти месяц.
Прогноз и ставка
На победу «СКА-Хабаровск» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают взять за 3.26, а победу «Уфы» — за 2.97.
«СКА-Хабаровск» постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля.
«Уфа»
«СКА-Хабаровск» играет дома, к тому же уфимцы крайне нестабильны. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 2.28.