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    «Айнтрахт» снова не выиграет у «Вольфсбурга»?

    «Айнтрахт» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.95) и ставки на чемпионат Германии 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Вольфсбург»
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    «Айнтрахт» ни разу не проиграл в четырех предыдущих матчах Бундеслиги
    Франкфуртский «Айнтрахт» сыграет на своем поле против «Вольфсбурга» в рамках шестого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 16:30 мск. «Айнтрахт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Сентября 2022 года
    Айнтрахт Ф
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    •  Айнтрахт Ф 16:30 Вольфсбург Вольфсбург
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» занимает десятое место в таблице Бундеслиги после десяти сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.

    Конечно, это далеко не идеальный старт, но постепенно команда Оливера Гласнера начинает приходить в себя.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Вольфсбург

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    «Айнтрахт» показал хорошую реакцию после поражений от мадридского «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА и от «Баварии» в первом туре Бундеслиги.

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    Правда, в предстоящем матче «Айнтрахту» снова придется демонстрировать реакцию. Дело в том, что на днях клуб из Франкфурта проиграл на своем поле лиссабонскому «Спортингу» (0:3) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет неприятный, но нельзя сказать, что по игре немцы были настолько уж безнадежны.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» тем временем находится на предпоследнем месте, набрав в пяти турах лишь два очка.

    Нико Ковач наверняка чуть-чуть по-другому представлял свой дебют в новом клубе. Но вполне вероятно, что хорвата уволят еще до октября.

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    • Единственный позитив «Вольфсбурга» на старте сезона — домашние ничьи с «Вердером» и «Шальке».

    В остальных матчах «волки» проиграли. Более того, на прошлой неделе команда Ковача уступила на своем поле «Кельну» со счетом 2:4.

    Прогноз и ставка

    На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают за 3.75, а победу «Вольфсбурга» — за 3.75.

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    Одни после Лиги чемпионов, а вторые просто не впечатляют. В общем, это тот случай, когда ставка на исход — точно не вариант.

    Самый логичный вариант — cтавка на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.95.

    К слову, в прошлом сезоне «Айнтрахт» ни разу не выиграл у «Вольфсбурга». Первый матч завершился вничью 1:1, а во втором круге «Айнтрахт» уступил на своем поле со счетом 0:2.

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    «Айнтрахт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» снова не выиграет у «Вольфсбурга»?
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