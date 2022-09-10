«Айнтрахт»
«Айнтрахт» занимает десятое место в таблице Бундеслиги после десяти сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.
Конечно, это далеко не идеальный старт, но постепенно команда Оливера Гласнера начинает приходить в себя.
Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Вольфсбург
«Айнтрахт» показал хорошую реакцию после поражений от мадридского «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА и от «Баварии» в первом туре Бундеслиги.
Правда, в предстоящем матче «Айнтрахту» снова придется демонстрировать реакцию. Дело в том, что на днях клуб из Франкфурта проиграл на своем поле лиссабонскому «Спортингу» (0:3) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет неприятный, но нельзя сказать, что по игре немцы были настолько уж безнадежны.
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» тем временем находится на предпоследнем месте, набрав в пяти турах лишь два очка.
Нико Ковач наверняка чуть-чуть по-другому представлял свой дебют в новом клубе. Но вполне вероятно, что хорвата уволят еще до октября.
Единственный позитив «Вольфсбурга» на старте сезона — домашние ничьи с «Вердером» и «Шальке».
В остальных матчах «волки» проиграли. Более того, на прошлой неделе команда Ковача уступила на своем поле «Кельну» со счетом 2:4.
Прогноз и ставка
На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают за 3.75, а победу «Вольфсбурга» — за 3.75.
Одни после Лиги чемпионов, а вторые просто не впечатляют. В общем, это тот случай, когда ставка на исход — точно не вариант.
Самый логичный вариант — cтавка на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.95.
К слову, в прошлом сезоне «Айнтрахт» ни разу не выиграл у «Вольфсбурга». Первый матч завершился вничью 1:1, а во втором круге «Айнтрахт» уступил на своем поле со счетом 0:2.