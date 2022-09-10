Франкфуртский «Айнтрахт» сыграет на своем поле против «Вольфсбурга» в рамках шестого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 16:30 мск. «Айнтрахт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» занимает десятое место в таблице Бундеслиги после десяти сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.

Конечно, это далеко не идеальный старт, но постепенно команда Оливера Гласнера начинает приходить в себя.

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«Айнтрахт» показал хорошую реакцию после поражений от мадридского «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА и от «Баварии» в первом туре Бундеслиги.

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Правда, в предстоящем матче «Айнтрахту» снова придется демонстрировать реакцию. Дело в том, что на днях клуб из Франкфурта проиграл на своем поле лиссабонскому «Спортингу» (0:3) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет неприятный, но нельзя сказать, что по игре немцы были настолько уж безнадежны.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» тем временем находится на предпоследнем месте, набрав в пяти турах лишь два очка.

Нико Ковач наверняка чуть-чуть по-другому представлял свой дебют в новом клубе. Но вполне вероятно, что хорвата уволят еще до октября.

Единственный позитив «Вольфсбурга» на старте сезона — домашние ничьи с «Вердером» и «Шальке».

В остальных матчах «волки» проиграли. Более того, на прошлой неделе команда Ковача уступила на своем поле «Кельну» со счетом 2:4.

Прогноз и ставка

На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают за 3.75, а победу «Вольфсбурга» — за 3.75.

Одни после Лиги чемпионов, а вторые просто не впечатляют. В общем, это тот случай, когда ставка на исход — точно не вариант.

Самый логичный вариант — cтавка на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.95.

К слову, в прошлом сезоне «Айнтрахт» ни разу не выиграл у «Вольфсбурга». Первый матч завершился вничью 1:1, а во втором круге «Айнтрахт» уступил на своем поле со счетом 0:2.