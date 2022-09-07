7 сентября в ответном поединке 1/2 финала Кубка Либертадорес сыграют два бразильских клуба — «Палмейрас» и «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 03:30 по мск. «Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палмейрас»

Неделю тому назад в первом поединки данных коллективов викторию отпраздновал «Атлетико Паранаэнсе», выигравший дома со счетом 1:0, забив единственный гол в середине первого тайма.

Напомним, что «Палмейрас» выиграл два предыдущих розыгрыша Кубка Либертадорес. Да, и в этом сезоне является одним из главных претендентов на победу в данном турнире.

На групповом этапе «поросята» выступили просто блестяще, выиграв все шесть проведенных матчей. В 1/8 финала они легко прошли парагвайский «Серро Портеньо», а в четвертьфинале одолели по пенальти соотечественников из «Атлетико Минейро»

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В чемпионате Бразилии «Палмейрас» после 25 туров лидирует, обходя ближайшего преследователя на семь пунктов. Правда, сейчас у команды серия их четырех матчей без побед во всех турнирах, где было три ничьи и одно фиаско.

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» на групповой стадии стал вторым в своем квартете, но первой строке проиграл лишь по разнице мячей. Бразильцы трижды победили, раз сыграли вничью и дважды уступили.

На первой стадии плей-офф «красно-черные» прошли барьер в лице парагвайского «Либертад» из Асунсьйона, выиграв в первом матче дома со счетом 2:1, после чего расписав выездную мировую 1:1.

В четвертьфинале коллектив прошел аргентинский «Эстудиантес». На своем поле бразильцы сыграли вничью 0:0, а на выезде смогли выиграть со счетом 1:0 и прошли дальше.

В чемпионате Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» на данный момент занимает шестое место, но от второй строки отстает всего лишь на два очка. К данной игре клуб подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, где дважды победил и дважды расписывал мировые.

Отметим, что «Палмейрас» выиграл у «Атлетико Паранаэнсе» только раз за минувшие пять очных встреч при двух фиаско и двух ничейных результатах.

Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Палмейраса» — 1.43, победа «Атлетико Паранаэнсе» — 9.00, ничья — 4.90.

Проход: «Палмейраса» — 1.70; «Атлетико Паранаэнсе» — 2.17.

«Палмейрас» на своей территории приложит все усилия, чтобы отыграть негативный гандикап и выйти в очередной финал КЛ. Прогнозируем, что «поросята» справятся со своей задачей еще в основное время, выиграв минимум в два мяча.