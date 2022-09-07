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    Выйдет ли «Палмейрас» в третий финал КЛ подряд?

    «Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Кубок Либертадорес, 7 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе»
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    «Палмейрас»
    7 сентября в ответном поединке 1/2 финала Кубка Либертадорес сыграют два бразильских клуба — «Палмейрас» и «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 03:30 по мск. «Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 07 Сентября 2022 года
    Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
    •  Палмейрас 03:30 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
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    «Палмейрас»

    Неделю тому назад в первом поединки данных коллективов викторию отпраздновал «Атлетико Паранаэнсе», выигравший дома со счетом 1:0, забив единственный гол в середине первого тайма.

    Напомним, что «Палмейрас» выиграл два предыдущих розыгрыша Кубка Либертадорес. Да, и в этом сезоне является одним из главных претендентов на победу в данном турнире.

    На групповом этапе «поросята» выступили просто блестяще, выиграв все шесть проведенных матчей. В 1/8 финала они легко прошли парагвайский «Серро Портеньо», а в четвертьфинале одолели по пенальти соотечественников из «Атлетико Минейро»

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    В чемпионате Бразилии «Палмейрас» после 25 туров лидирует, обходя ближайшего преследователя на семь пунктов. Правда, сейчас у команды серия их четырех матчей без побед во всех турнирах, где было три ничьи и одно фиаско.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    «Атлетико Паранаэнсе» на групповой стадии стал вторым в своем квартете, но первой строке проиграл лишь по разнице мячей. Бразильцы трижды победили, раз сыграли вничью и дважды уступили.

    На первой стадии плей-офф «красно-черные» прошли барьер в лице парагвайского «Либертад» из Асунсьйона, выиграв в первом матче дома со счетом 2:1, после чего расписав выездную мировую 1:1.

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    • В четвертьфинале коллектив прошел аргентинский «Эстудиантес». На своем поле бразильцы сыграли вничью 0:0, а на выезде смогли выиграть со счетом 1:0 и прошли дальше.

    В чемпионате Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» на данный момент занимает шестое место, но от второй строки отстает всего лишь на два очка. К данной игре клуб подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, где дважды победил и дважды расписывал мировые.

    Отметим, что «Палмейрас» выиграл у «Атлетико Паранаэнсе» только раз за минувшие пять очных встреч при двух фиаско и двух ничейных результатах.

    Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Палмейраса» — 1.43, победа «Атлетико Паранаэнсе» — 9.00, ничья — 4.90.

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    Проход: «Палмейраса» — 1.70; «Атлетико Паранаэнсе» — 2.17.

    «Палмейрас» на своей территории приложит все усилия, чтобы отыграть негативный гандикап и выйти в очередной финал КЛ. Прогнозируем, что «поросята» справятся со своей задачей еще в основное время, выиграв минимум в два мяча.

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    «Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Палмейрас» в третий финал КЛ подряд?
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