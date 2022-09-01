«Дефенса и Хустисия» сыграет на своем поле с «Ривер Плейтом» в рамках 1/8 финала Кубка Аргентины. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 03:30 мск. «Дефенса и Хустисия» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дефенса и Хустисия»

Эта команда находится на 22 месте в таблице чемпионата Аргентины. В 16 матчах «Дефенса и Хустисия» забила лишь 14 мячей.

В минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. На выезде был обыгран «Банфилд» (1:2).

При этом «Дефенса и Хустисия» до того не побеждала на протяжении месяца. Так что прогресс явно налицо.

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«Дефенса и Хустисия» наверняка сыграет в привычном для себя ключе. В этой встрече команда будет действовать с явной оглядкой на свои тылы.

«Ривер Плейт»

В чемпионате эта команда выступает не столь успешно. Нынешнее 6 место не устраивает, да и отставание от лидера составляет 6 очков.

Да и оборона команды радует своей монолитностью. В 16 матчах пропущено всего 14 мячей.

В предыдущем туре «Ривер Плейт» добыл лишь один пункт. На выезде команда не смогла одолеть «Тигре» (1:1).

В этом поединке «Ривер Плейт» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Атака команды смотрится выгодно (25 голов в чемпионате).

Прогноз и ставка

На победу «Ривер Плейта» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Дефенса и Хустисия» — за 3.60.

«Дефенса и Хустисия» слабовата в плане реализации.

«Ривер Плейт» прекрасно атакует .

«Ривер Плейт» по игре смотрится в разы монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Ривер Плейта» с коэффициентом 2.00.