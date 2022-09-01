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    «Ривер Плейт» добудет викторию

    «Дефенса и Хустисия» — «Ривер Плейт». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Аргентины, 1 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Дефенса и Хустисия» — «Ривер Плейт»
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    «Ривер Плейт»
    «Дефенса и Хустисия» сыграет на своем поле с «Ривер Плейтом» в рамках 1/8 финала Кубка Аргентины. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 03:30 мск. «Дефенса и Хустисия» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 06 Сентября 2022 года
    Дефенса и Хустисия
  • Аргентина. Примера
    •  Дефенса и Хустисия 01:00 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо
  • Буэнос-Айрес
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    «Дефенса и Хустисия»

    Эта команда находится на 22 месте в таблице чемпионата Аргентины. В 16 матчах «Дефенса и Хустисия» забила лишь 14 мячей.

    В минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. На выезде был обыгран «Банфилд» (1:2).

    При этом «Дефенса и Хустисия» до того не побеждала на протяжении месяца. Так что прогресс явно налицо.

    Все прогнозы на футбол

    «Дефенса и Хустисия» наверняка сыграет в привычном для себя ключе. В этой встрече команда будет действовать с явной оглядкой на свои тылы.

    «Ривер Плейт»

    В чемпионате эта команда выступает не столь успешно. Нынешнее 6 место не устраивает, да и отставание от лидера составляет 6 очков.

    Да и оборона команды радует своей монолитностью. В 16 матчах пропущено всего 14 мячей.

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    • В предыдущем туре «Ривер Плейт» добыл лишь один пункт. На выезде команда не смогла одолеть «Тигре» (1:1).

    В этом поединке «Ривер Плейт» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Атака команды смотрится выгодно (25 голов в чемпионате).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ривер Плейта» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Дефенса и Хустисия» — за 3.60.

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    «Дефенса и Хустисия» слабовата в плане реализации.

    «Ривер Плейт» прекрасно атакует.

    «Ривер Плейт» по игре смотрится в разы монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Ривер Плейта» с коэффициентом 2.00.

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    «Дефенса и Хустисия» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.09.2022. Прогнозы на футбол. «Ривер Плейт» добудет викторию
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