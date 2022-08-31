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    Вернутся ли победы к «Ювентусу»?

    «Ювентус» — «Специя». Ставка (к. 2.25) и прогноз на чемпионат Италии 31 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Специя»
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    «Ювентус» идет лишь на восьмом месте
    «Ювентус» сыграет на своем поле против «Специи» в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 31 Августа 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 21:45 Специя Специя
  • Италия. Серия А
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    «Ювентус»

    «Ювентус» имеет 5 очков после трех туров и занимает 8 место в зоне Лиги чемпионов. Пока что у «бьянконери» лишь один пропущенный мяч.

    В домашних стенах «зебры» одержали крупную победу над «Сассуоло». Первым дублем в сезоне отметился Душан Влахович и дебютный мяч за команду забил Анхель Ди Мария.

    Коэффициенты матча Ювентус — Специя

  • 1
  • 1.27
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 13.00
  • Ставка
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    В туре втором хозяева неожиданно не смогли обыграть «Сампдорию». Поединок завершился нулевой ничьей.

    Все прогнозы на Серию А

    Наконец, в третьем туре «Старая Синьора» снова не смогла выиграть у «Ромы» (1:1) на своем поле, снова разойдясь с соперником миром.

    «Специя»

    «Специя» в стартовом туре Серии А нового сезона добилась минимальной домашней победы над «Эмполи» (1:0).

    Во втором туре клуб потерпел разгром от «Интера» (0:3) на выезде, после чего разошелся миром с «Сассуоло» (2:2) дома.

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    • Коллектив занимает 13 место. С учетом товарищеских встреч, он потерпел только одно поражение в семи матчах при четырех победах и двух ничьих.

    Кампания началась для команды поединком первого раунда Кубка Италии, в котором она разгромила «Комо» (5:1) на своем поле.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

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    Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,25.

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    «Ювентус» — «Специя»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 31.08.2022. Прогнозы на футбол. Вернутся ли победы к «Ювентусу»?
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