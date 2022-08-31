«Ювентус» сыграет на своем поле против «Специи» в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» имеет 5 очков после трех туров и занимает 8 место в зоне Лиги чемпионов. Пока что у «бьянконери» лишь один пропущенный мяч.

В домашних стенах «зебры» одержали крупную победу над «Сассуоло». Первым дублем в сезоне отметился Душан Влахович и дебютный мяч за команду забил Анхель Ди Мария.

Коэффициенты матча Ювентус — Специя 1 1.27 X 5.50 2 13.00 Ставка

В туре втором хозяева неожиданно не смогли обыграть «Сампдорию». Поединок завершился нулевой ничьей.

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Наконец, в третьем туре «Старая Синьора» снова не смогла выиграть у «Ромы» (1:1) на своем поле, снова разойдясь с соперником миром.

«Специя»

«Специя» в стартовом туре Серии А нового сезона добилась минимальной домашней победы над «Эмполи» (1:0).

Во втором туре клуб потерпел разгром от «Интера» (0:3) на выезде, после чего разошелся миром с «Сассуоло» (2:2) дома.

Коллектив занимает 13 место. С учетом товарищеских встреч, он потерпел только одно поражение в семи матчах при четырех победах и двух ничьих.

Кампания началась для команды поединком первого раунда Кубка Италии, в котором она разгромила «Комо» (5:1) на своем поле.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,25.