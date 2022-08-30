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    «Текстильщик» быстро покажет класс

    «Текстильщик» — 2DROTS. Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Кубок России, 30 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Текстильщик» — 2DROTS
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    Игорь Колыванов
    «Текстильщик» сыграет на своем поле с 2DROTS в рамках квалификации Кубка России. Матч пройдет 30 августа, начало — в 16:00 мск. «Текстильщик» — 2DROTS: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Текстильщик»

    Ивановцы начали сезон за здравие. Сейчас команда Игоря Колыванова лидирует в своей группе второй лиги.

    В 7 матчах «Текстильщик» добыл 6 побед при одной ничьей. Причем забила команда уже 22 мяча.

    Минувший тур сложился для команды удачно. «Текстильщик» на выезде смел с газона «Торпедо-2» (0:5).

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    «Текстильщик» наверняка максимально настроится на этот поединок. Обыгрывать аматоров ивановцы уж точно должны.

    2DROTS

    Аматоры уже показали на всю страну, что недооценивать их не стоит. 2DROTS может дать бой профессионалам.

    2DROTS сверхмотивирован в кубковых матчах. Еще бы, о таком шансе показать себя можно только мечтать.

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    • В предыдущем раунде Кубка 2DROTS победил. Причем команда разгромила второлиговый «Чертаново» (3:0).

    В этом поединке 2DROTS наверняка сыграет в привычном стиле. Гости явно будут обороняться и активно контратаковать.

    Прогноз и ставка

    На победу «Текстильщика» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 4.14, а победу 2DROTS — за 3.74.

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    «Текстильщик» отлично атакует.

    2DROTS постарается совершить вторую сенсацию.

    Хозяева намерены быстро показать класс. Наши прогноз и ставка — Победа «Текстильщика» в 1 тайме с коэффициентом 2.18.

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    «Текстильщик» — 2DROTS: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 30.08.2022. Прогнозы на футбол. «Текстильщик» быстро покажет класс
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