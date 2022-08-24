24 августа ПСВ примет «Рейнджерс» в ответном поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Начало в 22:00 мск. Первая встреча закончилась вничью 2:2. ПСВ — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

Хозяева сильно начали этот сезон, выиграв Суперкубок Нидерландов у «Аякса» (5:2). После этого они выбили из квалификации ЛЧ «Монако» в непростом противостоянии, исход которого решил один гол в дополнительное время.

ПСВ выиграл два поединка подряд в чемпионате страны, разгромив «Эммен» 4:1 и «Гоу Эхед Иглс» 5:2.

Коэффициенты матча ПСВ — Глазго Рейнджерс 1 1.75 X 4.05 2 4.30 Ставка

Примечательно, что во всех трех поединках ЛЧ ПСВ играл вничью. Речь идет об основных 90 минутах встречи.

ПСВ дошел до четвертьфинала Лиги конференций в прошлом сезоне, но там проиграл «Лестеру» в домашнем поединке.

«Рейнджерс»

Финалист Лиги Европы впервые получил довольно сильного соперника в этой квалификации. Хотя в предыдущей стадии была битва с бельгийским «Юнионом», которому коллектив ван Бронхорста сначала проиграл 0:2, а затем прошел его за счет 3 голов дома.

Почти каждый матч с участием «Рейнджерс» веселит результатом. Последние четыре заканчивались с тотал больше 2.5. Разгромив «Сент-Джонстон» 4:0, команда сыграла вничью с ПСВ, а затем разошлась миром с «Хибернианом» (2:2).

В обоих противостояниях этой квалификации «рейнджерам» приходилось отыгрываться, что не является хорошим знаком. Более того, уже вторую игру подряд коллектив пропускает больше гола.

Напомним, что «Рейнджерс» проиграл «Айнтрахту» в финале Лиги Европы, уступив в серии пенальти.

Прогноз и ставка

1.41 и 2.85 — такие коэффициенты дают букмекеры на проход команд в групповой этап Лиги чемпионов. На победу в матче они предлагают 1.77 и 4.20 соответственно.

Сойдутся две атакующие команды, которые уже показали, на что способны. У каждой как минимум по два забитых мяча в последних четырех выступлениях.

Наверняка стоит ожидать тотал больше от этой игры. Вполне можно обратить внимание на тотал больше 3 с коэффициентом 2.10.