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    ПСВ и «Рейнджерс» снова устроят размен?

    ПСВ — «Рейнджерс». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 24 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Рейнджерс»
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    Антонио Чолак
    24 августа ПСВ примет «Рейнджерс» в ответном поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Начало в 22:00 мск. Первая встреча закончилась вничью 2:2. ПСВ — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 24 Августа 2022 года
    ПСВ
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  ПСВ 22:00 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Глазго
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    ПСВ

    Хозяева сильно начали этот сезон, выиграв Суперкубок Нидерландов у «Аякса» (5:2). После этого они выбили из квалификации ЛЧ «Монако» в непростом противостоянии, исход которого решил один гол в дополнительное время.

    ПСВ выиграл два поединка подряд в чемпионате страны, разгромив «Эммен» 4:1 и «Гоу Эхед Иглс» 5:2.

    Коэффициенты матча ПСВ — Глазго Рейнджерс

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
    •

    Примечательно, что во всех трех поединках ЛЧ ПСВ играл вничью. Речь идет об основных 90 минутах встречи.

    ПСВ дошел до четвертьфинала Лиги конференций в прошлом сезоне, но там проиграл «Лестеру» в домашнем поединке.

    «Рейнджерс»

    Финалист Лиги Европы впервые получил довольно сильного соперника в этой квалификации. Хотя в предыдущей стадии была битва с бельгийским «Юнионом», которому коллектив ван Бронхорста сначала проиграл 0:2, а затем прошел его за счет 3 голов дома.

    Почти каждый матч с участием «Рейнджерс» веселит результатом. Последние четыре заканчивались с тотал больше 2.5. Разгромив «Сент-Джонстон» 4:0, команда сыграла вничью с ПСВ, а затем разошлась миром с «Хибернианом» (2:2).

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  • 21/08/2022

    • В обоих противостояниях этой квалификации «рейнджерам» приходилось отыгрываться, что не является хорошим знаком. Более того, уже вторую игру подряд коллектив пропускает больше гола.

    Напомним, что «Рейнджерс» проиграл «Айнтрахту» в финале Лиги Европы, уступив в серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    1.41 и 2.85 — такие коэффициенты дают букмекеры на проход команд в групповой этап Лиги чемпионов. На победу в матче они предлагают 1.77 и 4.20 соответственно.

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    Сойдутся две атакующие команды, которые уже показали, на что способны. У каждой как минимум по два забитых мяча в последних четырех выступлениях.

    Наверняка стоит ожидать тотал больше от этой игры. Вполне можно обратить внимание на тотал больше 3 с коэффициентом 2.10.

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    ПСВ — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.08.2022. Прогнозы на футбол. ПСВ и «Рейнджерс» снова устроят размен?
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