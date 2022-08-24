ПСВ
Хозяева сильно начали этот сезон, выиграв Суперкубок Нидерландов у «Аякса» (5:2). После этого они выбили из квалификации ЛЧ «Монако» в непростом противостоянии, исход которого решил один гол в дополнительное время.
ПСВ выиграл два поединка подряд в чемпионате страны, разгромив «Эммен» 4:1 и «Гоу Эхед Иглс» 5:2.
Коэффициенты матча ПСВ — Глазго Рейнджерс
Примечательно, что во всех трех поединках ЛЧ ПСВ играл вничью. Речь идет об основных 90 минутах встречи.
ПСВ дошел до четвертьфинала Лиги конференций в прошлом сезоне, но там проиграл «Лестеру» в домашнем поединке.
«Рейнджерс»
Финалист Лиги Европы впервые получил довольно сильного соперника в этой квалификации. Хотя в предыдущей стадии была битва с бельгийским «Юнионом», которому коллектив ван Бронхорста сначала проиграл 0:2, а затем прошел его за счет 3 голов дома.
Почти каждый матч с участием «Рейнджерс» веселит результатом. Последние четыре заканчивались с тотал больше 2.5. Разгромив «Сент-Джонстон» 4:0, команда сыграла вничью с ПСВ, а затем разошлась миром с «Хибернианом» (2:2).
В обоих противостояниях этой квалификации «рейнджерам» приходилось отыгрываться, что не является хорошим знаком. Более того, уже вторую игру подряд коллектив пропускает больше гола.
Напомним, что «Рейнджерс» проиграл «Айнтрахту» в финале Лиги Европы, уступив в серии пенальти.
Прогноз и ставка
1.41 и 2.85 — такие коэффициенты дают букмекеры на проход команд в групповой этап Лиги чемпионов. На победу в матче они предлагают 1.77 и 4.20 соответственно.
Сойдутся две атакующие команды, которые уже показали, на что способны. У каждой как минимум по два забитых мяча в последних четырех выступлениях.
Наверняка стоит ожидать тотал больше от этой игры. Вполне можно обратить внимание на тотал больше 3 с коэффициентом 2.10.