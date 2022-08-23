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    Блицкриг от «Кристал Пэлас» заказывали?!

    «Оксфорд Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Кубок английской лиги, 23 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Оксфорд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
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    Уилфрид Заа
    «Оксфорд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 23 августа, начало — в 21:45 мск. «Оксфорд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 23 Августа 2022 года
    Оксфорд Юнайтед
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Оксфорд Юнайтед 21:45 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
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    «Оксфорд Юнайтед»

    Эта команда выступает в третьем по рангу английском дивизионе. Разумеется, в этом матче у нее будет сверхмотивация.

    «Оксфорд Юнайтед» пребывает на 19 месте в таблице Первой лиги. Причем забила команда всего 3 мяча в 5 матчах.

    Коэффициенты матча Оксфорд Юнайтед — Кристал Пэлас

  • 1
  • 6.10
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 1.48
  • Ставка
    •

    Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Оксфорд Юнайтед» дома не смог обыграть «Моркам» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Оксфорд Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «Кристал Пэлас». Пять последних очных поединков были проиграны.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» начал чемпионат на своем уровне. В трех стартовых поединках команда набрала 4 очка.

    Лондонцы наверняка привычно будут обитать в районе экватора турнирной таблицы. Да и в кубковых турнирах команда смотрится неплохо.

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    • Минувший тур принес команде три очка. Дома «Кристал Пэлас» одолел «Астон Виллу» со счетом 3:1.

    В этом поединке «Кристал Пэлас» наверняка будет действовать с позиции силы. Ждем от гостей мощных атак.

    Прогноз и ставка

    На победу «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.24, а победу «Оксфорд Юнайтед» — за 6.40.

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    «Оксфорд Юнайтед» крайне неудачно начал чемпионат.

    «Кристал Пэлас» наверняка сыграет на классе.

    Лондонцы традиционно успешно играют с «Оксфордом». Наши прогноз и ставка — Победа «Кристал Пэлас» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.

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    «Оксфорд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.08.2022. Прогнозы на футбол. Блицкриг от «Кристал Пэлас» заказывали?!
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