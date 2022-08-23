«Оксфорд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 23 августа, начало — в 21:45 мск. «Оксфорд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оксфорд Юнайтед»

Эта команда выступает в третьем по рангу английском дивизионе. Разумеется, в этом матче у нее будет сверхмотивация.

«Оксфорд Юнайтед» пребывает на 19 месте в таблице Первой лиги. Причем забила команда всего 3 мяча в 5 матчах.

Коэффициенты матча Оксфорд Юнайтед — Кристал Пэлас 1 6.10 X 4.15 2 1.48 Ставка

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Оксфорд Юнайтед» дома не смог обыграть «Моркам» (1:1).

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«Оксфорд Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «Кристал Пэлас». Пять последних очных поединков были проиграны.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» начал чемпионат на своем уровне. В трех стартовых поединках команда набрала 4 очка.

Лондонцы наверняка привычно будут обитать в районе экватора турнирной таблицы. Да и в кубковых турнирах команда смотрится неплохо.

Минувший тур принес команде три очка. Дома «Кристал Пэлас» одолел «Астон Виллу» со счетом 3:1.

В этом поединке «Кристал Пэлас» наверняка будет действовать с позиции силы. Ждем от гостей мощных атак.

Прогноз и ставка

На победу «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.24, а победу «Оксфорд Юнайтед» — за 6.40.

«Оксфорд Юнайтед» крайне неудачно начал чемпионат.

«Кристал Пэлас» наверняка сыграет на классе .

Лондонцы традиционно успешно играют с «Оксфордом». Наши прогноз и ставка — Победа «Кристал Пэлас» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.