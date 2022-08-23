«Оксфорд Юнайтед»
Эта команда выступает в третьем по рангу английском дивизионе. Разумеется, в этом матче у нее будет сверхмотивация.
«Оксфорд Юнайтед» пребывает на 19 месте в таблице Первой лиги. Причем забила команда всего 3 мяча в 5 матчах.
Коэффициенты матча Оксфорд Юнайтед — Кристал Пэлас
Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Оксфорд Юнайтед» дома не смог обыграть «Моркам» (1:1).
«Оксфорд Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «Кристал Пэлас». Пять последних очных поединков были проиграны.
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» начал чемпионат на своем уровне. В трех стартовых поединках команда набрала 4 очка.
Лондонцы наверняка привычно будут обитать в районе экватора турнирной таблицы. Да и в кубковых турнирах команда смотрится неплохо.
Минувший тур принес команде три очка. Дома «Кристал Пэлас» одолел «Астон Виллу» со счетом 3:1.
В этом поединке «Кристал Пэлас» наверняка будет действовать с позиции силы. Ждем от гостей мощных атак.
Прогноз и ставка
На победу «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.24, а победу «Оксфорд Юнайтед» — за 6.40.
«Оксфорд Юнайтед» крайне неудачно начал чемпионат.
«Кристал Пэлас»
Лондонцы традиционно успешно играют с «Оксфордом». Наши прогноз и ставка — Победа «Кристал Пэлас» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.