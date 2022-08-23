«Черноморец»
В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Черноморец» финишировал на 13-м месте из 16-ти.
Эта строчка, которую одесский клуб занял после 18-ти поединков, требует провести стыковые матчи за право остаться в элите.
Нынешним летом команда провела только одну товарищескую встречу, в которой она обыграла молдавский «Зимбру» (2:0).
Таким образом, для хозяев поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.
«Верес»
В минувшей кампании украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Верес» занял девятую строчку.
Ровенский клуб в итоге на 10 очков от зоны еврокубков, поэтому не получил возможности сыграть в международных турнирах Старого света.
Нынешним летом команда провела пять товарищеских встреч, в которых лишь один раз победила и трижды проиграла при одной ничьей.
Таким образом, для гостей поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,94.
Успех гостей оценивается в 3,85, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,06.