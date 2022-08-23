23 августа в 1-м туре чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 одесский «Черноморец» сыграет против ровенского «Вереса». Встреча пройдет в Киеве на стадионе «имени Банникова», начало — в 15:00 по мск. «Черноморец» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Черноморец»

В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Черноморец» финишировал на 13-м месте из 16-ти.

Эта строчка, которую одесский клуб занял после 18-ти поединков, требует провести стыковые матчи за право остаться в элите.

Нынешним летом команда провела только одну товарищескую встречу, в которой она обыграла молдавский «Зимбру» (2:0).

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Таким образом, для хозяев поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.

«Верес»

В минувшей кампании украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Верес» занял девятую строчку.

Ровенский клуб в итоге на 10 очков от зоны еврокубков, поэтому не получил возможности сыграть в международных турнирах Старого света.

Нынешним летом команда провела пять товарищеских встреч, в которых лишь один раз победила и трижды проиграла при одной ничьей.

Таким образом, для гостей поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,94.

Успех гостей оценивается в 3,85, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,06.