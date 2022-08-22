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    «Портленд Тимберс» вырвет победу в матче

    «Спортинг Канзас-Сити» — «Портленд Тимберс». Прогноз, ставка (к. 3.12) на футбол, МЛС, 22 августа 2022 года

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    Бриан Фернандес
    «Спортинг Канзас-Сити» на своем поле сыграет против «Портленд Тимберс» в рамках МЛС. Матч состоится 22 августа, начало — 02:30 (мск). «Спортинг Канзас-Сити» — «Портленд Тимберс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спортинг Канзас-Сити»

    «Синие» после 26-ти сыгранных матчей занимают последнее 14-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС набрав всего 23 очка. Команда забила соперникам 26 голов, а пропустила — 48.

    Из последних 6-ти поединков в МЛС «Спортинг Канзас-Сити» смог одержать победу лишь в одном матче, один тур назад, когда обыграл «Лос-Анджелес Галакси» со счетом 4:2 на своем поле.

    А в остальных поединках «синие» 4 раза проиграли таким соперникам как «Остин ФК» (4:3 на выезде и 0:2 дома), «Лос Анджелес ФК» (0:2) и «Реал Солт Лейк» (3:0). И один раз сыграли вничью с «Миннесотой» (1:1).

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    Так же «Спортинг Канзас-Сити» проиграл в полуфинале Кубка США такому сопернику как «Сакраменто Репаблик» оказавшись слабее в серии пенальти 1:0.

    «Портленд Тимберс»

    «Зеленые» после 26 туров занимают 10-е место в Западной конференции МЛС набрав при этом 33 очка. Расположившиеся выше 3 коллектива имеют такое же количество баллов. Эта команда забила 42 гола, а пропустила — 40.

    У «Портленд Тимберс» совсем друга ситуация в нынешнем сезоне. Команда в прошлом туре проиграла «Торонто» со счетом 3:1 и тем самым прервала беспроигрышную серию, которая длилась 10 матчей подряд.

    Перед поражением у «зеленых» было три ничейных поединка с такими соперниками как «Даллас» (1:1), «Нэшвилл» (1:1) и «Миннесота» (4:4).

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  • 18/08/2022

    • Из последних 10-ти очных встреч «Портленд Тимберс» ни разу не проиграл «Спортингу Канзас-Сити», 4 раза выиграв и 6 раз сыграв вничью.

    Прогноз и ставка

    На победу «Спортинга Канзас-Сити» в этом матче можно поставить за 2.16, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Портленда Тимберса» — за 3.12.

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    Прогноз — «Портленд Тимберс» находится в отличной форме и после осеки в прошлом туре особенно захочет реабилитироваться в глазах своих соперников. Тем более «Спортинг Канзас-Сити» очень подходящий соперник для этого, которому «зеленые» не проигрывают уже 10 поединков кряду.

    Ставка - Победа «Портленд Тимберса» за 3.12.

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    «Спортинг Канзас-Сити» — «Портленд Тимберс»: прогноз, ставка (3.12), статистика, коэффициенты матча 22.08.2022. Прогнозы на футбол. «Портленд Тимберс» вырвет победу в матче
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