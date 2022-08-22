«Спортинг Канзас-Сити»
«Синие» после 26-ти сыгранных матчей занимают последнее 14-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС набрав всего 23 очка. Команда забила соперникам 26 голов, а пропустила — 48.
Из последних 6-ти поединков в МЛС «Спортинг Канзас-Сити» смог одержать победу лишь в одном матче, один тур назад, когда обыграл «Лос-Анджелес Галакси» со счетом 4:2 на своем поле.
А в остальных поединках «синие» 4 раза проиграли таким соперникам как «Остин ФК» (4:3 на выезде и 0:2 дома), «Лос Анджелес ФК» (0:2) и «Реал Солт Лейк» (3:0). И один раз сыграли вничью с «Миннесотой» (1:1).
Так же «Спортинг Канзас-Сити» проиграл в полуфинале Кубка США такому сопернику как «Сакраменто Репаблик» оказавшись слабее в серии пенальти 1:0.
«Портленд Тимберс»
«Зеленые» после 26 туров занимают 10-е место в Западной конференции МЛС набрав при этом 33 очка. Расположившиеся выше 3 коллектива имеют такое же количество баллов. Эта команда забила 42 гола, а пропустила — 40.
У «Портленд Тимберс» совсем друга ситуация в нынешнем сезоне. Команда в прошлом туре проиграла «Торонто» со счетом 3:1 и тем самым прервала беспроигрышную серию, которая длилась 10 матчей подряд.
Перед поражением у «зеленых» было три ничейных поединка с такими соперниками как «Даллас» (1:1), «Нэшвилл» (1:1) и «Миннесота» (4:4).
Из последних 10-ти очных встреч «Портленд Тимберс» ни разу не проиграл «Спортингу Канзас-Сити», 4 раза выиграв и 6 раз сыграв вничью.
Прогноз и ставка
На победу «Спортинга Канзас-Сити» в этом матче можно поставить за 2.16, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Портленда Тимберса» — за 3.12.
Прогноз — «Портленд Тимберс» находится в отличной форме и после осеки в прошлом туре особенно захочет реабилитироваться в глазах своих соперников. Тем более «Спортинг Канзас-Сити» очень подходящий соперник для этого, которому «зеленые» не проигрывают уже 10 поединков кряду.
Ставка - Победа «Портленд Тимберса» за 3.12.