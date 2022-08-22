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    «Шарлотт» одержит домашнюю победу

    «Шарлотт» — «Орландо Сити». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, МЛС, 22 августа 2022 года

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    «Шарлотт» на своем поле сыграет против «Орландо Сити» в рамках МЛС. Матч состоится 22 августа, начало — 02:00 (мск). «Шарлотт» — «Орландо Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шарлотт»

    «Бело-голубые» после 26-ти сыгранных матчей занимают 10-е место в турнирной таблице МЛС набрав при этом 32 очка. Команда смогла забить соперникам 33 гола, а в свои ворота пропустила — 40.

    В последнее время в МЛС «Шарлотт» показывает нестабильные результаты. Из 5-ти последних матчей «бело-голубые» 3 раза проиграли таким соперникам как «Торонто» (4:0), «Чикаго Файр» (2:3) и «Лос-Анджелес ФК» (5:0).

    Но так же «Шарлотт» дважды оказался сильнее в матах МЛС. Сначала на своем поле «бело-голубые» обыграли «ДС Юнайтед» со счетом 3:0, а после в выездном матче одержали победу над «Нью-Йорк Сити» со счетом 1:3.

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    А до этого, 21 июля, «Шарлотт» в товарищеском мате смог обыграть лондонский «Челси» на своем поле, переиграв соперника в серии пенальти — 2:1.

    «Орландо Сити»

    «Фиолетовые» разместились на 7-м месте в турнирной таблице МЛС набрав 33 очка, но стоит заметить, что у них есть еще одна игра в запасе. Этот коллектив забивал 28 раз, а пропускал — 36.

    У «Орландо Сити» дела в МЛС так же в последнее время складываются не очень хорошо. Только в последнем туре команда смогла прервать серию из поражений, которая длилась 4 матча кряду, обыграв «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 0:1.

    А перед этим «фиолетовые» без шансов проиграли таким соперникам как «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 0:3, «ДС Юнайтед» со счетом 2:1 и «Филадельфия Юнион» со счетом 0:1.

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    • Так же «Орландо Сити» провел матч в полуфинале Кубка США, где смог разгромить «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 5:1 и пройти в финал турнира.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шарлотта» в том мате можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Орландо Сити» — за 2.97.

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    Прогноз - Складывается такое впечатление, то «Орландо Сити» в данный момент готовится только к финалу Кубка США, поэтому участие в МЛС отодвинул на второе место. Этим и воспользуется «Шарлотт» и одержит домашнюю победу.

    Ставка - Победа «Шарлотта» за 2.30.

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    «Шарлотт» — «Орландо Сити»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 22.08.2022. Прогнозы на футбол. «Шарлотт» одержит домашнюю победу
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