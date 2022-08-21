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    Оставит ли «Сосьедад» без побед «Барселону»?

    «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, чемпионат Испании, 21 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Барселона»
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    «Барселона» оступилась в первом туре Примеры
    В воскресенье, 21 августа, во 2-м туре испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своей арене сразится с «Барселоной». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Августа 2022 года
    Реал Сосьедад
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    •  Реал Сосьедад 23:00 Барселона Барселона
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» в стартовом туре победил «Кадис» (1:0) на выезде. Во время предзсезонки баски выиграли лишь дважды из шести матчей при трех поражениях.

    Клуб в прошлом сезоне финишировал на шестом месте, а мог попасть и в топ-4, если бы Микель Ойарсабаль не порвал в марте «кресты», которые будет лечить до октября.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Барселона

  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.15
  • Ставка
    •

    В атаку были куплены сразу три новичка — Браис Мендес («Сельта»), 18-летний талант «Анже» Мохамед-Али Чо и «японский Месси» Такефусо Кубо («Реал»), который может также играть на правом фланге.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Реал Сосьедад» окончательно расстался с Виллианом Жозе, ушли Янузай, Начо Монреаль, Порту, Мэтью Райан, Кевин Родригеш, Хон Гуриди, Хон Баутиста, Модибо Саньян, Александр Серлот и Рафинья.

    «Барселона»

    Несмотря на внушительное усиление, в стартовом туре Ла Лиги новой кампании «Барселоне» не удалось победить «Райо Вальекано» (0:0 дома.

    Команда заняла второе место в предыдущем розыгрыше Примеры и не взяла по итогам прошлого сезона ни одного трофея.

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    • Отметим, что «сине-гранатовые» провели мощную трансферную кампанию в это межсезонье, среди покупок стоит выделить подписание Роберта Левандовского из «Баварии».

    В предсезонных встречах каталонцы не проиграли ни одной игры из семи проведенных. При этом они обыграли «Реал» 1:0, а в последней встрече разбили «Пумас-УНАМ» (6:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.

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    «Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. Оставит ли «Сосьедад» без побед «Барселону»?
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