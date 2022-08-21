«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» в стартовом туре победил «Кадис» (1:0) на выезде. Во время предзсезонки баски выиграли лишь дважды из шести матчей при трех поражениях.
Клуб в прошлом сезоне финишировал на шестом месте, а мог попасть и в топ-4, если бы Микель Ойарсабаль не порвал в марте «кресты», которые будет лечить до октября.
Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Барселона
В атаку были куплены сразу три новичка — Браис Мендес («Сельта»), 18-летний талант «Анже» Мохамед-Али Чо и «японский Месси» Такефусо Кубо («Реал»), который может также играть на правом фланге.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
«Реал Сосьедад» окончательно расстался с Виллианом Жозе, ушли Янузай, Начо Монреаль, Порту, Мэтью Райан, Кевин Родригеш, Хон Гуриди, Хон Баутиста, Модибо Саньян, Александр Серлот и Рафинья.
«Барселона»
Несмотря на внушительное усиление, в стартовом туре Ла Лиги новой кампании «Барселоне» не удалось победить «Райо Вальекано» (0:0 дома.
Команда заняла второе место в предыдущем розыгрыше Примеры и не взяла по итогам прошлого сезона ни одного трофея.
Отметим, что «сине-гранатовые» провели мощную трансферную кампанию в это межсезонье, среди покупок стоит выделить подписание Роберта Левандовского из «Баварии».
В предсезонных встречах каталонцы не проиграли ни одной игры из семи проведенных. При этом они обыграли «Реал» 1:0, а в последней встрече разбили «Пумас-УНАМ» (6:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.