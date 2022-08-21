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    Как Гальтье настроит ПСЖ против бывшего клуба?

    «Лилль» — ПСЖ. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Франции, 21 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — ПСЖ
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    ПСЖ 16 матчей не знает поражений
    «Лилль» на своем поле сыграет против ПСЖ в рамках третьего тура Лиги 1. Матч состоится 21 августа, начало — 21:45 (мск). «Лилль» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Августа 2022 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 21:45 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Лилль»

    «Доги» после двух туров чемпионата Франции занимают четвертую строчку турнирной таблицы набрав 4 очка. Выше находятся не только соперник (по разнице мячей), но также «Лион» и «Марсель» (на два очка).

    В первом туре Лиги 1 «Лилль» на своем поле принимал новичка высшего дивизиона Франции «Осер» и смог разгромить его со счетом 4:1.

    Коэффициенты матча Лилль — ПСЖ

  • 1
  • 6.20
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.48
  • Ставка
    •

    До этого команда провела 4 товарищеских матча, в которых смогла обыграть таких соперников как «Кадис» со счетом 0:1 и «Дюнкерк» со счетом 5:0.

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    Кроме того, коллектив сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» (2:2) и проиграли «Эспаньолу» (2:0).

    ПСЖ

    В стартовом туре нового первенства Лиги 1 ПСЖ разгромил на выезде «Клермон» (5:0), где Месси оформил дубль. Во втором — не оставили шансов «Монпелье» (5:2).

    Парижский гранд в прошлом сезоне после годичного перерыва выиграл золотые награды чемпионата Франции. Коллектив задолго до финиша стал чемпионом.

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    • Этим летом коллектив с новым тренером Кристофом Гальтье, который в прошлом сезоне возглавлял «Лилль», выиграл каждую из товарищеских встреч, и один официальный — против «Нанта» (4:0) в Суперкубке Франции.

    Всего с учетом всех проведенных турниров у «красно-синих» 16-матчевая беспроигрышная серия, в которой было 13 победных результатов (девять — в последних играх) и три мировых исхода.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.

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    «Лилль» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. Как Гальтье настроит ПСЖ против бывшего клуба?
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