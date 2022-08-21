«Лилль» на своем поле сыграет против ПСЖ в рамках третьего тура Лиги 1. Матч состоится 21 августа, начало — 21:45 (мск). «Лилль» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Доги» после двух туров чемпионата Франции занимают четвертую строчку турнирной таблицы набрав 4 очка. Выше находятся не только соперник (по разнице мячей), но также «Лион» и «Марсель» (на два очка).

В первом туре Лиги 1 «Лилль» на своем поле принимал новичка высшего дивизиона Франции «Осер» и смог разгромить его со счетом 4:1.

Коэффициенты матча Лилль — ПСЖ 1 6.20 X 4.60 2 1.48 Ставка

До этого команда провела 4 товарищеских матча, в которых смогла обыграть таких соперников как «Кадис» со счетом 0:1 и «Дюнкерк» со счетом 5:0.

Все прогнозы на Лигу 1

Кроме того, коллектив сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» (2:2) и проиграли «Эспаньолу» (2:0).

ПСЖ

В стартовом туре нового первенства Лиги 1 ПСЖ разгромил на выезде «Клермон» (5:0), где Месси оформил дубль. Во втором — не оставили шансов «Монпелье» (5:2).

Парижский гранд в прошлом сезоне после годичного перерыва выиграл золотые награды чемпионата Франции. Коллектив задолго до финиша стал чемпионом.

Этим летом коллектив с новым тренером Кристофом Гальтье, который в прошлом сезоне возглавлял «Лилль», выиграл каждую из товарищеских встреч, и один официальный — против «Нанта» (4:0) в Суперкубке Франции.

Всего с учетом всех проведенных турниров у «красно-синих» 16-матчевая беспроигрышная серия, в которой было 13 победных результатов (девять — в последних играх) и три мировых исхода.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.