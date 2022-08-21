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    Продолжение челнинской сказки?!

    «КамАЗ» — «Акрон». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, Первая лига, 21 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «КамАЗ» — «Акрон»
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    «КамАЗ»
    «КамАЗ» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 августа, начало — в 17:00 мск. «КамАЗ» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Августа 2022 года
    КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •  КамАЗ 17:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
    •

    «КамАЗ»

    Челнинцы внезапно возглавили турнирную таблицу. Вот ведь правда, что в «лучшей лиге мира» может быть все, что угодно.

    Причем в пяти матчах «КамАЗ» добыл 13 очков. Особенно монолитно выглядит оборона команды, давшая результативный сбой только 3 раза.

    Минувший тур для команды вышел продуктивным. «КамАЗ» на выезде одолел ульяновскую «Волгу» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    «КамАЗ» явно не планирует терять завоеванные позиции. Так что ждем продолжения челнинской сказки?!

    «Акрон»

    Тольяттинцы стартовали в чемпионате неудачно. «Акрон» считался претендентом на стыки, но пока и близко не радует.

    На текущий момент «Акрон» находится на 16 месте. Да и всего одна победа в пяти матчах — явно маловато.

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    • В предыдущем туре «Акрон» добыл первую викторию в сезоне. На выезде минимально был обыгран «Краснодар-2».

    В этом поединке «Акрон» будет также стараться зацепиться за очки. Мотивация дать бой внезапному лидеру у тольяттинцев огромная.

    Прогноз и ставка

    На победу «КамАЗа» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают взять за 3.26, а победу «Акрона» — за 2.97.

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    «КамАЗ» постарается сохранить лидерство.

    «Акрон» выдал крайне неудачный старт.

    Челнинцы проводят потрясающий игровой цикл. Наши прогноз и ставка — Победа «КамАЗа» с коэффициентом 2.28.

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    «КамАЗ» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. Продолжение челнинской сказки?!
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