«КамАЗ» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 августа, начало — в 17:00 мск. «КамАЗ» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«КамАЗ»

Челнинцы внезапно возглавили турнирную таблицу. Вот ведь правда, что в «лучшей лиге мира» может быть все, что угодно.

Причем в пяти матчах «КамАЗ» добыл 13 очков. Особенно монолитно выглядит оборона команды, давшая результативный сбой только 3 раза.

Минувший тур для команды вышел продуктивным. «КамАЗ» на выезде одолел ульяновскую «Волгу» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

«КамАЗ» явно не планирует терять завоеванные позиции. Так что ждем продолжения челнинской сказки?!

«Акрон»

Тольяттинцы стартовали в чемпионате неудачно. «Акрон» считался претендентом на стыки, но пока и близко не радует.

На текущий момент «Акрон» находится на 16 месте. Да и всего одна победа в пяти матчах — явно маловато.

В предыдущем туре «Акрон» добыл первую викторию в сезоне. На выезде минимально был обыгран «Краснодар-2».

В этом поединке «Акрон» будет также стараться зацепиться за очки. Мотивация дать бой внезапному лидеру у тольяттинцев огромная.

Прогноз и ставка

На победу «КамАЗа» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают взять за 3.26, а победу «Акрона» — за 2.97.

«КамАЗ» постарается сохранить лидерство .

«Акрон» выдал крайне неудачный старт.

Челнинцы проводят потрясающий игровой цикл. Наши прогноз и ставка — Победа «КамАЗа» с коэффициентом 2.28.