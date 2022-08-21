«КамАЗ»
Челнинцы внезапно возглавили турнирную таблицу. Вот ведь правда, что в «лучшей лиге мира» может быть все, что угодно.
Причем в пяти матчах «КамАЗ» добыл 13 очков. Особенно монолитно выглядит оборона команды, давшая результативный сбой только 3 раза.
Минувший тур для команды вышел продуктивным. «КамАЗ» на выезде одолел ульяновскую «Волгу» (0:2).
«КамАЗ» явно не планирует терять завоеванные позиции. Так что ждем продолжения челнинской сказки?!
«Акрон»
Тольяттинцы стартовали в чемпионате неудачно. «Акрон» считался претендентом на стыки, но пока и близко не радует.
На текущий момент «Акрон» находится на 16 месте. Да и всего одна победа в пяти матчах — явно маловато.
В предыдущем туре «Акрон» добыл первую викторию в сезоне. На выезде минимально был обыгран «Краснодар-2».
В этом поединке «Акрон» будет также стараться зацепиться за очки. Мотивация дать бой внезапному лидеру у тольяттинцев огромная.
Прогноз и ставка
На победу «КамАЗа» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают взять за 3.26, а победу «Акрона» — за 2.97.
«КамАЗ»
«Акрон» выдал крайне неудачный старт.
Челнинцы проводят потрясающий игровой цикл. Наши прогноз и ставка — Победа «КамАЗа» с коэффициентом 2.28.