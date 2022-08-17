«Динамо» Киев
Киевский клуб сойдется с хорошо знакомым соперником. В прошлом сезоне киевское «Динамо» и «Бенфика» из Лиссабона играли в групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда дуэль в этом противостоянии выиграл португальский коллектив (0:0 — в Киеве; 2:0 — в Лиссабоне — победа «Бенфики»).
Теперь пути «Динамо» и «Бенфики» пересеклись на одну стадию раньше. Итак, украинская команда стартовала в Лиге чемпионов сезона 2022/2023 со 2-го отборочного раунда.
Коэффициенты матча Динамо К — Бенфика
Киевляне с большим трудом выбили из турнира турецкий «Фенербахче» (2:1 — победа «Динамо» в дополнительное время).
Потребовался овертайм «Динамо» и в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Серебряный призёр УПЛ играл против австрийского «Штурма». Украинский клуб добился итоговой победы со счётом 3:1.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Одновременнно с играми раунда плей-офф Лиги чемпионов стартует и чемпионат Украины. Матч 1-го тура запланирован на 23 августа. Стартовую игру «Динамо» должно провести против ФК «Ингулец».
Скорее всего встречу УПЛ перенесёт, так как 23 августа киевский клуб должен отправиться в Лиссабон. Там пройдет ответный поединок плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики».
«Бенфика»
Лиссабонский клуб — бронзовый призёр португальского чемпионата. «Бенфика» начала путь в квалификации Лиги чемпионов с 3-го раунда. Противостоял португальцам второй клуб Дании — «Мидтьюланнд».
Первый матч «Бенфика» провела дома и одержала победу над датским коллективом (4:1). Без шансов для соперника на положительный исход в двухматчевой дуэли. В ответке лиссабонцы добавили. На этот раз «орлы» уничтожили «волков» (3:1).
В Лиге чемпионов у «Бенфики» дела обстоят отлично, также как и в чемпионате Португалии. Команда одержала вторую победу в начале сезона. В гостях лиссабонцы обыграли «Каза Пия» (1:0).
Ранее «Бенфика» одержала крупную победу над клубом «Арока» (4:0). С серьезным соперником «орлы» пересекутся лишь в 10-м туре. «Бенфика» отправится в гости к чемпиону «Порту». Игра запланирована на 23 октября.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Динамо» Киев — 5.15, победа «Бенфики» — 1.80, ничья — 3.94.
В матчах против «Бенфики» украинская команда в последнее время не совсем удачно играет, к тому же и не забивает. Перед киевским «Динамо» стоит сложная задача. Украинский клуб скорее всего проиграет, но свой гол игроки Мирча Луческу наверняка забьют.
Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Киев больше 1 — за 2.78