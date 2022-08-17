В среду, 17 августа, киевское «Динамо» в роли принимающей стороны примет «Бенфику». Шаг до группового этапа Лиги чемпионов. Первый матч раунда плей-офф пройдет на нейтральном поле в Польше. Начало поединка — в 22:00 (мск). «Динамо» К — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Киев

Киевский клуб сойдется с хорошо знакомым соперником. В прошлом сезоне киевское «Динамо» и «Бенфика» из Лиссабона играли в групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда дуэль в этом противостоянии выиграл португальский коллектив (0:0 — в Киеве; 2:0 — в Лиссабоне — победа «Бенфики»).

Теперь пути «Динамо» и «Бенфики» пересеклись на одну стадию раньше. Итак, украинская команда стартовала в Лиге чемпионов сезона 2022/2023 со 2-го отборочного раунда.

Коэффициенты матча Динамо К — Бенфика 1 5.00 X 3.85 2 1.70 Ставка

Киевляне с большим трудом выбили из турнира турецкий «Фенербахче» (2:1 — победа «Динамо» в дополнительное время).

Потребовался овертайм «Динамо» и в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Серебряный призёр УПЛ играл против австрийского «Штурма». Украинский клуб добился итоговой победы со счётом 3:1.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Одновременнно с играми раунда плей-офф Лиги чемпионов стартует и чемпионат Украины. Матч 1-го тура запланирован на 23 августа. Стартовую игру «Динамо» должно провести против ФК «Ингулец».

Скорее всего встречу УПЛ перенесёт, так как 23 августа киевский клуб должен отправиться в Лиссабон. Там пройдет ответный поединок плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Бенфика»

Лиссабонский клуб — бронзовый призёр португальского чемпионата. «Бенфика» начала путь в квалификации Лиги чемпионов с 3-го раунда. Противостоял португальцам второй клуб Дании — «Мидтьюланнд».

Первый матч «Бенфика» провела дома и одержала победу над датским коллективом (4:1). Без шансов для соперника на положительный исход в двухматчевой дуэли. В ответке лиссабонцы добавили. На этот раз «орлы» уничтожили «волков» (3:1).

В Лиге чемпионов у «Бенфики» дела обстоят отлично, также как и в чемпионате Португалии. Команда одержала вторую победу в начале сезона. В гостях лиссабонцы обыграли «Каза Пия» (1:0).

Ранее «Бенфика» одержала крупную победу над клубом «Арока» (4:0). С серьезным соперником «орлы» пересекутся лишь в 10-м туре. «Бенфика» отправится в гости к чемпиону «Порту». Игра запланирована на 23 октября.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Динамо» Киев — 5.15, победа «Бенфики» — 1.80, ничья — 3.94.

В матчах против «Бенфики» украинская команда в последнее время не совсем удачно играет, к тому же и не забивает. Перед киевским «Динамо» стоит сложная задача. Украинский клуб скорее всего проиграет, но свой гол игроки Мирча Луческу наверняка забьют.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Киев больше 1 — за 2.78