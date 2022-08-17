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    Киевское «Динамо» забьёт свой гол...?

    «Динамо» К — «Бенфика». Ставка (к. 2.78) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги чемпионов, 17 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» К — «Бенфика»
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    Фрагмент матча «Динамо» Киев — «Бенфика». Групповой этап Лиги чемпионов, сезон 2021/2022
    В среду, 17 августа, киевское «Динамо» в роли принимающей стороны примет «Бенфику». Шаг до группового этапа Лиги чемпионов. Первый матч раунда плей-офф пройдет на нейтральном поле в Польше. Начало поединка — в 22:00 (мск). «Динамо» К — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 17 Августа 2022 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 22:00 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
    •

    «Динамо» Киев

    Киевский клуб сойдется с хорошо знакомым соперником. В прошлом сезоне киевское «Динамо» и «Бенфика» из Лиссабона играли в групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда дуэль в этом противостоянии выиграл португальский коллектив (0:0 — в Киеве; 2:0 — в Лиссабоне — победа «Бенфики»).

    Теперь пути «Динамо» и «Бенфики» пересеклись на одну стадию раньше. Итак, украинская команда стартовала в Лиге чемпионов сезона 2022/2023 со 2-го отборочного раунда.

    Коэффициенты матча Динамо К — Бенфика

  • 1
  • 5.00
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.70
  • Ставка
    •

    Киевляне с большим трудом выбили из турнира турецкий «Фенербахче» (2:1 — победа «Динамо» в дополнительное время).

    Потребовался овертайм «Динамо» и в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Серебряный призёр УПЛ играл против австрийского «Штурма». Украинский клуб добился итоговой победы со счётом 3:1.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Одновременнно с играми раунда плей-офф Лиги чемпионов стартует и чемпионат Украины. Матч 1-го тура запланирован на 23 августа. Стартовую игру «Динамо» должно провести против ФК «Ингулец».

    Скорее всего встречу УПЛ перенесёт, так как 23 августа киевский клуб должен отправиться в Лиссабон. Там пройдет ответный поединок плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики».

    «Бенфика»

    Лиссабонский клуб — бронзовый призёр португальского чемпионата. «Бенфика» начала путь в квалификации Лиги чемпионов с 3-го раунда. Противостоял португальцам второй клуб Дании — «Мидтьюланнд».

    Первый матч «Бенфика» провела дома и одержала победу над датским коллективом (4:1). Без шансов для соперника на положительный исход в двухматчевой дуэли. В ответке лиссабонцы добавили. На этот раз «орлы» уничтожили «волков» (3:1).

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    • В Лиге чемпионов у «Бенфики» дела обстоят отлично, также как и в чемпионате Португалии. Команда одержала вторую победу в начале сезона. В гостях лиссабонцы обыграли «Каза Пия» (1:0).

    Ранее «Бенфика» одержала крупную победу над клубом «Арока» (4:0). С серьезным соперником «орлы» пересекутся лишь в 10-м туре. «Бенфика» отправится в гости к чемпиону «Порту». Игра запланирована на 23 октября.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Динамо» Киев — 5.15, победа «Бенфики» — 1.80, ничья — 3.94.

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    В матчах против «Бенфики» украинская команда в последнее время не совсем удачно играет, к тому же и не забивает. Перед киевским «Динамо» стоит сложная задача. Украинский клуб скорее всего проиграет, но свой гол игроки Мирча Луческу наверняка забьют.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Киев больше 1 — за 2.78

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    «Динамо» К — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 17.08.2022. Прогнозы на футбол. Киевское «Динамо» забьёт свой гол...?
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