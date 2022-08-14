«Пари Нижний Новгород»
Нижегородцы летом сменили тренера — контракт с Александром Кержаковым не был продлен, его место занял Михаил Галактионов, а команда сменила название на «Пари НН».
В новом сезоне РПЛ клуб стартовал гостевой ничьей с «Локо» (1:1), обменявшись голами после перерыва, а во 2-м туре крупно проиграл «Химкам» (0:3) на выезде, провалив второй тайм.
Коэффициенты матча Нижний Новгород — Ростов
Затем нижегородцы дома спаслись на последних минутах в матче с ЦСКА (2:2), а в последнем матче на «Фиште» проиграли «Сочи» — 1:2.
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С 2 очками после 4 туров РПЛ и разницей мячей 4-8 нижегородцы идут на 12-м месте в турнирной таблице.
«Ростов»
В межсезонье ростовчане в контрольных матчах победили «Факел» (2:0), «Холдинг» (5:1), «Кубань» (2:1) и «Форте» (3:2), а также потерпели два поражения от «Краснодара» (1:2, 0:2).
Команда Валерия Карпина начала сезон с выездных ничьих с «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (2:2), уйдя от поражения в первом матче и упустив победу во втором.
Затем на своем поле были обыграны «Химки» (1:0), а в последнем матче южане дома обыграли «Оренбург» благодаря двум пенальти — 2:1.
С 8 очками после 4-х туров «Ростов» занимает 5-е место в таблице. Разница мячей 6-4, у Комличенко 4 гола.
Прогноз и ставка
На победу «Пари НН» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.85, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Ростова» — 1.96.
В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами со счетом 2:1.
Ростовчане выглядят намного лучше соперника в этом сезоне, но на выезде у них игра пока не ладится. Прогноз:
Интересны варианты ставок