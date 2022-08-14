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    Потерпит ли «Ростов» первое поражение в сезоне?

    «Пари НН» — «Ростов». Ставка (к. 2.17) и прогноз на РПЛ 14 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Ростов»
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    «Ростов»
    В воскресенье, 14 августа, пройдет матч 5-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Ростовом». Встреча на арене «Нижний Новгород» начнется в 17:30 (мск). «Пари НН» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Августа 2022 года
    Нижний Новгород
  • Нижний Новгород
    •  Нижний Новгород 17:30 Ростов Ростов
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    «Пари Нижний Новгород»

    Нижегородцы летом сменили тренера — контракт с Александром Кержаковым не был продлен, его место занял Михаил Галактионов, а команда сменила название на «Пари НН».

    В новом сезоне РПЛ клуб стартовал гостевой ничьей с «Локо» (1:1), обменявшись голами после перерыва, а во 2-м туре крупно проиграл «Химкам» (0:3) на выезде, провалив второй тайм.

    Коэффициенты матча Нижний Новгород — Ростов

  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.00
  • Ставка
    •

    Затем нижегородцы дома спаслись на последних минутах в матче с ЦСКА (2:2), а в последнем матче на «Фиште» проиграли «Сочи» — 1:2.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 2 очками после 4 туров РПЛ и разницей мячей 4-8 нижегородцы идут на 12-м месте в турнирной таблице.

    «Ростов»

    В межсезонье ростовчане в контрольных матчах победили «Факел» (2:0), «Холдинг» (5:1), «Кубань» (2:1) и «Форте» (3:2), а также потерпели два поражения от «Краснодара» (1:2, 0:2).

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  • 08/08/2022

    • Команда Валерия Карпина начала сезон с выездных ничьих с «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (2:2), уйдя от поражения в первом матче и упустив победу во втором.

    Затем на своем поле были обыграны «Химки» (1:0), а в последнем матче южане дома обыграли «Оренбург» благодаря двум пенальти — 2:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 8 очками после 4-х туров «Ростов» занимает 5-е место в таблице. Разница мячей 6-4, у Комличенко 4 гола.

    Прогноз и ставка

    На победу «Пари НН» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.85, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Ростова» — 1.96.

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    В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами со счетом 2:1.

    Ростовчане выглядят намного лучше соперника в этом сезоне, но на выезде у них игра пока не ладится. Прогноз: «Ростов» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.87 и ТБ 2,5 за 2.01.

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    «Пари НН» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 14.08.2022. Прогнозы на футбол. Потерпит ли «Ростов» первое поражение в сезоне?
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