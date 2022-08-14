В воскресенье, 14 августа, пройдет матч 5-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Ростовом». Встреча на арене «Нижний Новгород» начнется в 17:30 (мск). «Пари НН» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари Нижний Новгород»

Нижегородцы летом сменили тренера — контракт с Александром Кержаковым не был продлен, его место занял Михаил Галактионов, а команда сменила название на «Пари НН».

В новом сезоне РПЛ клуб стартовал гостевой ничьей с «Локо» (1:1), обменявшись голами после перерыва, а во 2-м туре крупно проиграл «Химкам» (0:3) на выезде, провалив второй тайм.

Коэффициенты матча Нижний Новгород — Ростов 1 3.75 X 3.50 2 2.00 Ставка

Затем нижегородцы дома спаслись на последних минутах в матче с ЦСКА (2:2), а в последнем матче на «Фиште» проиграли «Сочи» — 1:2.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 2 очками после 4 туров РПЛ и разницей мячей 4-8 нижегородцы идут на 12-м месте в турнирной таблице.

«Ростов»

В межсезонье ростовчане в контрольных матчах победили «Факел» (2:0), «Холдинг» (5:1), «Кубань» (2:1) и «Форте» (3:2), а также потерпели два поражения от «Краснодара» (1:2, 0:2).

Команда Валерия Карпина начала сезон с выездных ничьих с «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (2:2), уйдя от поражения в первом матче и упустив победу во втором.

Затем на своем поле были обыграны «Химки» (1:0), а в последнем матче южане дома обыграли «Оренбург» благодаря двум пенальти — 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

С 8 очками после 4-х туров «Ростов» занимает 5-е место в таблице. Разница мячей 6-4, у Комличенко 4 гола.

Прогноз и ставка

На победу «Пари НН» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.85, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Ростова» — 1.96.

В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами со счетом 2:1.

Ростовчане выглядят намного лучше соперника в этом сезоне, но на выезде у них игра пока не ладится. Прогноз: «Ростов» не проиграет верховой матч .