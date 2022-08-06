ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио МанеЮбилейный сезон. Чего ждать от 60-го розыгрыша Бундеслиги? Мбаппе, Месси и Неймар сыгрались за годТолько «Лион» может остановить ПСЖ во Франции Сергей Павлович и Деррик ЛьюисСергей Павлович продолжает дорогу к чемпионскому поясу. Деррик Льюис получил по заслугам
  • 00:17
    • «Атлетико» разгромил «Кадис» в товарищеском матче
  • 23:56
    • «Олимпиакос» спасся от поражения в матче отбора Лиги Европы со «Слованом»
  • 22:40
    • «Челси» объявил о продлении контракта с Аспиликуэтой
  • 22:28
    • Гол Нагнойного принес «Заре» победу над «Университатей» в отборе ЛК
  • 18:10
    • Мойзес стал игроком московского ЦСКА до окончания сезона-2022/23
  • 21:58
    • «Фенербахче» в большинстве разгромил «Словацко» в отборе Лиги Европы
  • 20:56
    • «Партизан» проиграл кипрскому АЕКу в матче 3-го раунда отбора ЛЕ
    Все новости спорта

    Голевой обмен в Хабаровске?

    «СКА-Хабаровск» — «Акрон». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Первая лига, 6 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на СКА-Хабаровск Прогнозы на Акрон Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Акрон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Шаронов
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Августа 2022 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 18:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
    •

    «СКА-Хабаровск»

    Команда Романа Шаронова стартовала крайне неудачно. Да что там, хабаровчане проваливаются, не набрав ни одного очка.

    Причем в трех матчах «СКА-Хабаровск» пропустив 7 мячей. А вот забила команда Шаронова четырежды.

    Минувший тур сложился для команды весьма неудачно. Дома «СКА-Хабаровск» умудрился минимально уступить «Акрону».

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Акроном» для команды исторически проходят успешно. Из четырех поединков красноярцы выиграли дважды при одном поражении.

    «Акрон»

    Тольяттинский клуб все пыжится, что сможет побороться за выход в РПЛ. Однако на деле «Акрон» — лишь середняк первого дивизиона.

    Вот только старт у команды откровенно не задался. В трех сыгранных матчах «Акрон» набрал лишь один балл.

  • Трансферный дайджест. 26 июля — 1 августа
  • Сможет ли «Челси» перехватить Кукурелью у «Ман Сити», Согласится ли Вернер на роль запасного в «Реале», подпишет ли «Барса» звездного Бернарду Силву и другие трансферные слухи недели
  • 01/08/2022

    • Причем в предыдущем туре «Акрон» набрал свой первый зачетный балл. На выезде команда сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (1:1).

    В этом поединке «Акрон» постарается воспользоваться проблемами хабаровчан. Стоит помнить, что еще 2 месяца назад тольяттинцы выиграли здесь со счетом 0:3.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.84, на ничью за 3.40, а на «Акрон» — за 4.06.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Команда Шаронова мотивирована прервать свою серию неудач.

    «Акрон» намеревается подняться из группы аутсайдеров.

    Обе команды постараются выбраться из опасной зоны, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Акжайык — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Туран — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шяуляй — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кальяри — Перуджа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Удинезе — ФералпиСало
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Таммека — Флора
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Витебск — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бирмингем — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лион — Аяччо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.72
  • Экспресс дня 5 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лечче — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «СКА-Хабаровск» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен в Хабаровске?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры