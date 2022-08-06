«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

Команда Романа Шаронова стартовала крайне неудачно. Да что там, хабаровчане проваливаются, не набрав ни одного очка.

Причем в трех матчах «СКА-Хабаровск» пропустив 7 мячей. А вот забила команда Шаронова четырежды.

Минувший тур сложился для команды весьма неудачно. Дома «СКА-Хабаровск» умудрился минимально уступить «Акрону».

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Акроном» для команды исторически проходят успешно. Из четырех поединков красноярцы выиграли дважды при одном поражении.

«Акрон»

Тольяттинский клуб все пыжится, что сможет побороться за выход в РПЛ. Однако на деле «Акрон» — лишь середняк первого дивизиона.

Вот только старт у команды откровенно не задался. В трех сыгранных матчах «Акрон» набрал лишь один балл.

Причем в предыдущем туре «Акрон» набрал свой первый зачетный балл. На выезде команда сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (1:1).

В этом поединке «Акрон» постарается воспользоваться проблемами хабаровчан. Стоит помнить, что еще 2 месяца назад тольяттинцы выиграли здесь со счетом 0:3.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.84, на ничью за 3.40, а на «Акрон» — за 4.06.

Команда Шаронова мотивирована прервать свою серию неудач .

«Акрон» намеревается подняться из группы аутсайдеров.

Обе команды постараются выбраться из опасной зоны, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.01.