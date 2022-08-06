«СКА-Хабаровск»
Команда Романа Шаронова стартовала крайне неудачно. Да что там, хабаровчане проваливаются, не набрав ни одного очка.
Причем в трех матчах «СКА-Хабаровск» пропустив 7 мячей. А вот забила команда Шаронова четырежды.
Минувший тур сложился для команды весьма неудачно. Дома «СКА-Хабаровск» умудрился минимально уступить «Акрону».
Матчи с «Акроном» для команды исторически проходят успешно. Из четырех поединков красноярцы выиграли дважды при одном поражении.
«Акрон»
Тольяттинский клуб все пыжится, что сможет побороться за выход в РПЛ. Однако на деле «Акрон» — лишь середняк первого дивизиона.
Вот только старт у команды откровенно не задался. В трех сыгранных матчах «Акрон» набрал лишь один балл.
Причем в предыдущем туре «Акрон» набрал свой первый зачетный балл. На выезде команда сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (1:1).
В этом поединке «Акрон» постарается воспользоваться проблемами хабаровчан. Стоит помнить, что еще 2 месяца назад тольяттинцы выиграли здесь со счетом 0:3.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.84, на ничью за 3.40, а на «Акрон» — за 4.06.
Команда Шаронова
«Акрон» намеревается подняться из группы аутсайдеров.
Обе команды постараются выбраться из опасной зоны, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.01.