Во вторник, 2 августа, «Монако» примет на своем поле «ПСВ Эйндховен» в рамках первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч на арене «Луи II» начнется в 21:00 мск. «Монако» — «ПСВ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

Монегаски в прошлом сезоне сумели зацепиться за Лигу чемпионов, финишировав на третьей строчке в Лиге 1, всего на 3 очка обогнав «Ренн».

В еврокубках «Монако» не прошел квалификацию ЛЧ, уступив в финальном матче донецкому «Шатеру» (0:1, 2:2). В Лиге Европы подопечные Филиппа Клемана вылетели в 1/8 финала, уступив «Браге» (0:2, 1:1).

Коэффициенты матча Монако — ПСВ 1 2.03 X 3.60 2 3.50 Ставка

Летом команду покинул полузащитник Жан-Эд Ахолу, пришли вратарь Тома Дидийон («Серкль Брюгге»), нападающие Брил Эмболо («Боруссия» М) и Такуми Минамино («Ливерпуль»).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В межсезонье «Монако» провел пять контрольных матчей: с венской «Аустрией» (2:2), «Портимоненсе» (0:0), миланским «Интером» (2:2), «Порту» (1:2) и «Саутгемптоном» (1:2).

«ПСВ Эйндховен»

«ПСВ Эйндховен» завершил прошлый сезон в Эредивизии на 2-м месте, отстав от«Аякса» всего на 2 очка, зато выиграл Кубок Нидерландов, победив в финале амстердамцев со счетом 2:1.

В групповой этап ЛЧ в прошлом сезоне ПСВ не попал, уступив в финале квалификации «Бенфике» (0:0, 1:2), в Лиге Европы голландцы заняли третье место в группе и отправились в Лигу конференций, где проиграли в четвертьфинале «Лестеру» (0:0, 1:2).

В межсезонье клуб провел контрольные матчи с испанскими «Бетисом» (2:1) и «Вильярреалом» (2:1), ФК «Эйндховеном» (5:0), бельгийским «Серкль Брюгге» (2:2) и немецкой «Арминией Билефельд» (0:4).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Под руководством Руда ван Нистелроя, сменившего летом Рогера Шмидта, ПСВ открыл сезон боевой победой в Амстердаме над «Аяксом» (5:3) в матче за Суперкубок страны.

Прогноз и ставка

На победу «Монако» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.11, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «ПСВ» — 3.75.

Команды встречались в групповом этапе Лиги Европы в 2021 году — ПСВ проиграл дома 1:2 и сыграл вничью на выезде 0:0.

Эйндховенский клуб уже начал сезон и сделал это удачно, в то время как монегаски не блещут в контрольных играх. Прогноз: ПСВ не проиграет верховой матч .