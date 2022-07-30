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    «Интер» снова останется без победы

    «Интер» — «Лион». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, товарищеский матч, 30 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Лион»
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    Ромелу Лукаку
    «Интер» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 30 июля, начало — в 21:30 мск. «Интер» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 30 Июля 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 21:30 Лион Лион
  • Лион
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    «Интер»

    Миланцы провели уже три контрольных встречи. Причем победила команда только однажды.

    В своем последнем спарринге «Интер» сенсационно уступил. Поражение от «Ланса» получилось минимальным.

    Вновь попытается найти себя в команде Ромелу Лукаку. У бельгийца не пошло в «Челси», и теперь он ушел в аренду в «Интер».

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Лионом» для миланцев традиционно складываются удачно. Из пяти последних матчей «Интер» выиграл трижды при одном поражении.

    «Лион»

    «Лион» готовится к сезону, планомерно проводя контрольные поединки. Причем «ткачи» сыграли уже 7 товарищеских встреч.

    Правда, стабильностью лионцы не блещут. Что говорить, если в матче с «Виллемом II» команда проиграла со счетом 5:0.

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    • Зато последний матч для команды сложился отлично. «Лион» уверенно переиграл «Фейеноорд» (0:2).

    Основной упор в атаке будет сделан на Александра Ляказетта. Вернувшийся в команду форвард еще скажет свое веское слово.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.63, на ничью за 3.96, а на «Лион» — за 4.32.

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    Миланцы неважно выглядели в последнем товарищеском матче.

    «Лион» наверняка найдет свои шансы в контратаках.

    Лионцы имеет больше игровой практики, что явно сыграет им на пользу. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» или ничья с коэффициентом 2.17.

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    «Интер» — «Лион»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. «Интер» снова останется без победы
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