«Интер»
Миланцы провели уже три контрольных встречи. Причем победила команда только однажды.
В своем последнем спарринге «Интер» сенсационно уступил. Поражение от «Ланса» получилось минимальным.
Вновь попытается найти себя в команде Ромелу Лукаку. У бельгийца не пошло в «Челси», и теперь он ушел в аренду в «Интер».
Поединки с «Лионом» для миланцев традиционно складываются удачно. Из пяти последних матчей «Интер» выиграл трижды при одном поражении.
«Лион»
«Лион» готовится к сезону, планомерно проводя контрольные поединки. Причем «ткачи» сыграли уже 7 товарищеских встреч.
Правда, стабильностью лионцы не блещут. Что говорить, если в матче с «Виллемом II» команда проиграла со счетом 5:0.
Зато последний матч для команды сложился отлично. «Лион» уверенно переиграл «Фейеноорд» (0:2).
Основной упор в атаке будет сделан на Александра Ляказетта. Вернувшийся в команду форвард еще скажет свое веское слово.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.63, на ничью за 3.96, а на «Лион» — за 4.32.
Миланцы
«Лион» наверняка найдет свои шансы в контратаках.
Лионцы имеет больше игровой практики, что явно сыграет им на пользу. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» или ничья с коэффициентом 2.17.