«Интер» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 30 июля, начало — в 21:30 мск. «Интер» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Миланцы провели уже три контрольных встречи. Причем победила команда только однажды.

В своем последнем спарринге «Интер» сенсационно уступил. Поражение от «Ланса» получилось минимальным.

Вновь попытается найти себя в команде Ромелу Лукаку. У бельгийца не пошло в «Челси», и теперь он ушел в аренду в «Интер».

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Поединки с «Лионом» для миланцев традиционно складываются удачно. Из пяти последних матчей «Интер» выиграл трижды при одном поражении.

«Лион»

«Лион» готовится к сезону, планомерно проводя контрольные поединки. Причем «ткачи» сыграли уже 7 товарищеских встреч.

Правда, стабильностью лионцы не блещут. Что говорить, если в матче с «Виллемом II» команда проиграла со счетом 5:0.

Зато последний матч для команды сложился отлично. «Лион» уверенно переиграл «Фейеноорд» (0:2).

Основной упор в атаке будет сделан на Александра Ляказетта. Вернувшийся в команду форвард еще скажет свое веское слово.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.63, на ничью за 3.96, а на «Лион» — за 4.32.

Миланцы неважно выглядели в последнем товарищеском матче .

«Лион» наверняка найдет свои шансы в контратаках.

Лионцы имеет больше игровой практики, что явно сыграет им на пользу. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» или ничья с коэффициентом 2.17.