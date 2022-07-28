«Виборг»
Датский клуб с победы стартовал во 2-м раунде квалификации Лиги конференций. «Виборг» в гостях обыграл литовскую «Судуву» (1:0).
В еврокубках команда из Дании не играла долго. Перерыв длился 22 года. Последнее участие «Виборга» — Кубок УЕФА. Год 2000-й. В 1-м раунде датчане обыгрывают московский ЦСКА (1:0).
Коэффициенты матча Виборг — Судува
Чемпионом Дании команда еще не была. Но выигрывала Кубок и Суперкубок страны в 2000 году.
Все прогнозы на Лигу конференций
Начался новый сезон на внутренней арене. В чемпионате Дании уже прошли два тура. В стартовой игре первенства, который состоялся 17 июля, «Виборг» одержал домашнюю победу над «Ольборгом» (2:1).
24 июля «Виборг» отыграл матч тура 2-го и потерпел поражение от «Орхуса» (1:3).
«Судува»
Литовский клуб также стартовал в еврокубках со 2-го отборочного раунда. Минимальное поражение от «Виборга» не ставит крест на команде.
В ответной встрече «Судуву» устроит победа с любым счётом: в основное время, овертайме или в серии пенальти.
В следующем раунде квалификации Лиги конференций победитель нашей пары встретится с победителем пары B36 (Фарерские острова) vs Тре Фиори (Сан Марино).
«Судува» — серебряный призёр чемпионата Литвы. В новом розыгрыше команда идёт на 5-м месте. В её активе — 31 очко. «Судува» на 10 пунктов отстает от лидера и действующего чемпиона «Жальгириса».
Литовская футбольная федерация продолжает переносить матчи внутреннего первенства с участием команд, которые выступают в еврокубках. Так были отложены два центральных поединка между «Судувой» и «Жальгирисом».
Прогноз и ставка
На победу «Виборга» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают взять за 5.10, а победу «Судувы» оценивают в 9.60
«Виборг» — по ходу сезона набирает ход, команда провела 3 официальных матча за 10 дней.
У «Судувы» меньше игровой практики, в чемпионате Литвы переносятся матчи. Все силы клуб бросает на Лигу конференций. Сложный прогноз матча, предположим, что команды сыграют по низам.
Ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.09