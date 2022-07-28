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    Соперники сыграют по низам?

    «Виборг» — «Судува». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Виборг» — «Судува»
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    «Судува»
    В четверг, 28 июля «Виборг» на своём поле примет «Судуву» в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало встречи — в 20:00 (мск). «Виборг» — «Судува»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Виборг
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Виборг 20:00 Судува Судува
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Виборг»

    Датский клуб с победы стартовал во 2-м раунде квалификации Лиги конференций. «Виборг» в гостях обыграл литовскую «Судуву» (1:0).

    В еврокубках команда из Дании не играла долго. Перерыв длился 22 года. Последнее участие «Виборга» — Кубок УЕФА. Год 2000-й. В 1-м раунде датчане обыгрывают московский ЦСКА (1:0).

    Коэффициенты матча Виборг — Судува

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 9.50
  • Ставка
    •

    Чемпионом Дании команда еще не была. Но выигрывала Кубок и Суперкубок страны в 2000 году.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Начался новый сезон на внутренней арене. В чемпионате Дании уже прошли два тура. В стартовой игре первенства, который состоялся 17 июля, «Виборг» одержал домашнюю победу над «Ольборгом» (2:1).

    24 июля «Виборг» отыграл матч тура 2-го и потерпел поражение от «Орхуса» (1:3).

    «Судува»

    Литовский клуб также стартовал в еврокубках со 2-го отборочного раунда. Минимальное поражение от «Виборга» не ставит крест на команде.

    В ответной встрече «Судуву» устроит победа с любым счётом: в основное время, овертайме или в серии пенальти.

    В следующем раунде квалификации Лиги конференций победитель нашей пары встретится с победителем пары B36 (Фарерские острова) vs Тре Фиори (Сан Марино).

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  • Сегодня

    • «Судува» — серебряный призёр чемпионата Литвы. В новом розыгрыше команда идёт на 5-м месте. В её активе — 31 очко. «Судува» на 10 пунктов отстает от лидера и действующего чемпиона «Жальгириса».

    Литовская футбольная федерация продолжает переносить матчи внутреннего первенства с участием команд, которые выступают в еврокубках. Так были отложены два центральных поединка между «Судувой» и «Жальгирисом».

    Прогноз и ставка

    На победу «Виборга» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают взять за 5.10, а победу «Судувы» оценивают в 9.60

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    «Виборг» — по ходу сезона набирает ход, команда провела 3 официальных матча за 10 дней.

    У «Судувы» меньше игровой практики, в чемпионате Литвы переносятся матчи. Все силы клуб бросает на Лигу конференций. Сложный прогноз матча, предположим, что команды сыграют по низам.

    Ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.09

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    «Виборг» — «Судува»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют по низам?
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