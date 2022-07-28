«Кишварда» на своём поле примет «Кайрат» в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Игра состоится 28 июля. Начало матча — в 19:00 (мск). «Кишварда» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кишварда»

Венгерский чемпионат ещё не стартовал. Начало нового сезона запланировано на 31 июля. В 1-м туре «Кишварда» примет на своем поле «Дебрецен».

Прошлый сезон для венгерской команды — самый лучший в истории клуба. «Кишварда» выиграла серебряные медали, отпустив вперед лишь «Ференцварош».

Коэффициенты матча Кишварда — Кайрат 1 1.83 X 3.40 2 4.70 Ставка

Клуб в евросезоне 2022/2023 стартовал со 2-го раунда Лиги конференций. В соперниках — «Кайрат» из Казахстана.

Все прогнозы на Лигу конференций

Первая встреча соперников, которая прошла в Казахстане, завершилась минимальной победой венгерской команды «Кишварда» (1:0).

«Кайрат»

«Кайрат» хоть и проиграл дома с минимальным счётом, всё равно сохраняет шансы на проход в следующий раунд Лиги конференций.

Об этом говорит и статистика первого матча с венгерским соперником. «Кайрат» не сильно уступал «Кишварде» по игре. Например, клуб из Казахстана нанес 10 ударов по воротам против 12 у венгров. Или 5 поданных угловых против 7 у оппонента.

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21-го августа возобновится чемпионат Казахстана. «Кайрат» проведёт свой матч в гостях против команды «Аксу». В «регулярке» «Кайрат» идёт на 6-м месте.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кишварду» за 1.83, ничья оценивается в 3.38, на успех «Кайрата» — за 4.30

«Кишварда» — дебютант Лиги конференций. Венгерский клуб неожиданно для всех одержал минимальную победу над бронзовым призёром.

«Кайрат» перед первой встречей был фаворитом пары, но теперь команды обменялись ролями. Чем завершится эта дуэль, сложно спрогнозировать. Есть вероятность, что в этой встрече соперники обменяются голами.

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