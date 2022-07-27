«Салернитана»
Эта команда в минувшем сезоне сохранила прописку в Серии А. Причем еще зимой казалось, что «Салернитана» безнадежна.
Впрочем, нынешний сезон должен стать для команды более сложным. Пусть и летнее пополнение довольно качественное.
В летних контрольных матчах «Салернитана» выглядит довольно выгодно. В четырех поединках команда выиграл дважды при двух ничьих.
В матче с «Галатасараем» итальянцы наверняка не будут отсиживаться в обороне. Свои шансы в атаке команда найдет.
«Галатасарай»
«Галатасарай» в минувшем сезоне полностью провалился. Вместо борьбы за чемпионство в Турции стамбульцы остались на 13 месте.
Так что задачей команды на новый сезон наверняка будет подъем в привычную группу лидеров, и никто не сомневается, что с этим проблем не будет.
Нынешним летом «Галатасарай» сыграл пять контрольных поединков. При двух победах у команды в пассиве два поражения.
Правда, последний матч получился довольно успешным. Команда сломила сопротивление «Касымпаши» (2:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.86, на ничью за 3.88, а на «Салернитану» — за 3.32.
«Салернитана» прилично выглядела в предыдущих контрольных поединках.
«Галатасарай»
Турки по игре и составу выглядят гораздо сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Галатасарая» в 1 тайме с коэффициентом 2.45.