«Салернитана» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 июля, начало — в 15:00 мск. «Салернитана» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

Эта команда в минувшем сезоне сохранила прописку в Серии А. Причем еще зимой казалось, что «Салернитана» безнадежна.

Впрочем, нынешний сезон должен стать для команды более сложным. Пусть и летнее пополнение довольно качественное.

В летних контрольных матчах «Салернитана» выглядит довольно выгодно. В четырех поединках команда выиграл дважды при двух ничьих.

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В матче с «Галатасараем» итальянцы наверняка не будут отсиживаться в обороне. Свои шансы в атаке команда найдет.

«Галатасарай»

«Галатасарай» в минувшем сезоне полностью провалился. Вместо борьбы за чемпионство в Турции стамбульцы остались на 13 месте.

Так что задачей команды на новый сезон наверняка будет подъем в привычную группу лидеров, и никто не сомневается, что с этим проблем не будет.

Нынешним летом «Галатасарай» сыграл пять контрольных поединков. При двух победах у команды в пассиве два поражения.

Правда, последний матч получился довольно успешным. Команда сломила сопротивление «Касымпаши» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.86, на ничью за 3.88, а на «Салернитану» — за 3.32.

«Салернитана» прилично выглядела в предыдущих контрольных поединках.

«Галатасарай» наверняка будет действовать первым номером .

Турки по игре и составу выглядят гораздо сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Галатасарая» в 1 тайме с коэффициентом 2.45.