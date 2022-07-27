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    «Галатасарай» совершит блицкриг

    «Салернитана» — «Галатасарай». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Салернитана Прогнозы на Галатасарай Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Галатасарай»
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    Виктор Нельссон
    «Салернитана» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 июля, начало — в 15:00 мск. «Салернитана» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Июля 2022 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 13:00 Салернитана Салернитана
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Салернитана»

    Эта команда в минувшем сезоне сохранила прописку в Серии А. Причем еще зимой казалось, что «Салернитана» безнадежна.

    Впрочем, нынешний сезон должен стать для команды более сложным. Пусть и летнее пополнение довольно качественное.

    В летних контрольных матчах «Салернитана» выглядит довольно выгодно. В четырех поединках команда выиграл дважды при двух ничьих.

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    В матче с «Галатасараем» итальянцы наверняка не будут отсиживаться в обороне. Свои шансы в атаке команда найдет.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» в минувшем сезоне полностью провалился. Вместо борьбы за чемпионство в Турции стамбульцы остались на 13 месте.

    Так что задачей команды на новый сезон наверняка будет подъем в привычную группу лидеров, и никто не сомневается, что с этим проблем не будет.

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    • Нынешним летом «Галатасарай» сыграл пять контрольных поединков. При двух победах у команды в пассиве два поражения.

    Правда, последний матч получился довольно успешным. Команда сломила сопротивление «Касымпаши» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.86, на ничью за 3.88, а на «Салернитану» — за 3.32.

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    «Салернитана» прилично выглядела в предыдущих контрольных поединках.

    «Галатасарай» наверняка будет действовать первым номером.

    Турки по игре и составу выглядят гораздо сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Галатасарая» в 1 тайме с коэффициентом 2.45.

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    «Салернитана» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 27.07.2022. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» совершит блицкриг
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