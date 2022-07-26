«Бенфика»
Эта команда в минувшем сезоне провалилась. «Орлы» финишировали только третьими в чемпионате Португалии.
Впрочем, нынешний сезон должен стать для команды более успешным. Из донецкого «Шахтера» пришел Давид Нерес, а из «Боавишты» — хорват Петар Муса.
В летних контрольных матчах «Бенфика» выглядела прилично. Во всех четырех поединках были добыты победы.
Матчи с «Ньюкаслом» для команды исторически проходят весьма успешно. Из двух поединков «орлы» по разу выиграли и сыграли вничью.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» в минувшем сезоне выступал неровно, однако начиная с зимы резко поднялся из опасной зоны АПЛ, финишировав на 11 месте.
Так что задачей команды на новый сезон наверняка будет подъем в зону еврокубков, для чего у «сорок» есть все предпосылки.
Нынешним летом «Ньюкасл» сыграл три контрольных поединка. При двух победах «сороки» потерпели одно поражение.
Правда, последний матч получился как раз неудачным. Команда минимально уступила «Майнцу».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.69, на ничью за 4.30, а на «Ньюкасл» — за 4.86.
«Бенфика»
«Ньюкасл» наверняка будет действовать вторым номером.
«Бенфика» сильнее, к тому же способна прибавить после перерыва. Наши прогноз и ставка — Победа «Бенфики» во 2 тайме с коэффициентом 2.10.