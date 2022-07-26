«Бенфика» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 26 июля, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

Эта команда в минувшем сезоне провалилась. «Орлы» финишировали только третьими в чемпионате Португалии.

Впрочем, нынешний сезон должен стать для команды более успешным. Из донецкого «Шахтера» пришел Давид Нерес, а из «Боавишты» — хорват Петар Муса.

В летних контрольных матчах «Бенфика» выглядела прилично. Во всех четырех поединках были добыты победы.

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Матчи с «Ньюкаслом» для команды исторически проходят весьма успешно. Из двух поединков «орлы» по разу выиграли и сыграли вничью.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» в минувшем сезоне выступал неровно, однако начиная с зимы резко поднялся из опасной зоны АПЛ, финишировав на 11 месте.

Так что задачей команды на новый сезон наверняка будет подъем в зону еврокубков, для чего у «сорок» есть все предпосылки.

Нынешним летом «Ньюкасл» сыграл три контрольных поединка. При двух победах «сороки» потерпели одно поражение.

Правда, последний матч получился как раз неудачным. Команда минимально уступила «Майнцу».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.69, на ничью за 4.30, а на «Ньюкасл» — за 4.86.

«Бенфика» прилично выглядела в предыдущих контрольных поединках .

«Ньюкасл» наверняка будет действовать вторым номером.

«Бенфика» сильнее, к тому же способна прибавить после перерыва. Наши прогноз и ставка — Победа «Бенфики» во 2 тайме с коэффициентом 2.10.