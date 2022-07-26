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    «Орлы» прибавят после перерыва

    «Бенфика» — «Ньюкасл». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Ньюкасл»
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    Роман Яремчук
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 26 июля, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 26 Июля 2022 года
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    «Бенфика»

    Эта команда в минувшем сезоне провалилась. «Орлы» финишировали только третьими в чемпионате Португалии.

    Впрочем, нынешний сезон должен стать для команды более успешным. Из донецкого «Шахтера» пришел Давид Нерес, а из «Боавишты» — хорват Петар Муса.

    В летних контрольных матчах «Бенфика» выглядела прилично. Во всех четырех поединках были добыты победы.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Ньюкаслом» для команды исторически проходят весьма успешно. Из двух поединков «орлы» по разу выиграли и сыграли вничью.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» в минувшем сезоне выступал неровно, однако начиная с зимы резко поднялся из опасной зоны АПЛ, финишировав на 11 месте.

    Так что задачей команды на новый сезон наверняка будет подъем в зону еврокубков, для чего у «сорок» есть все предпосылки.

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    • Нынешним летом «Ньюкасл» сыграл три контрольных поединка. При двух победах «сороки» потерпели одно поражение.

    Правда, последний матч получился как раз неудачным. Команда минимально уступила «Майнцу».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.69, на ничью за 4.30, а на «Ньюкасл» — за 4.86.

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    «Бенфика» прилично выглядела в предыдущих контрольных поединках.

    «Ньюкасл» наверняка будет действовать вторым номером.

    «Бенфика» сильнее, к тому же способна прибавить после перерыва. Наши прогноз и ставка — Победа «Бенфики» во 2 тайме с коэффициентом 2.10.

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    «Бенфика» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.07.2022. Прогнозы на футбол. «Орлы» прибавят после перерыва
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