В 19-м туре бразильской Серии А «Палмейрас» на своем поле сыграет с «Интернасьоналем». Поединок состоится 24 июля и начнется в 22:00 по мск. «Палмейрас» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палмейрас»

«Палмейрас» с 36 очками по итогам 18 проведенных туров идет во главе турнирной таблицы чемпионата Бразилии. Правда, отрыв от ближайшего противника составляет всего четыре балла.

Также «поросята» отлично выступают и в Кубке Либертадорес, одолев в рамках 1/8 финала в двух матчах парагвайский «Серро Портеньо» 5:0 и 3:0 и пробились в четвертьфинал турнира.

В рамках же чемпионата страны «зеленейшие» не проигрывают вот уже три тура. Сперва в этот период они расписали выездную мировую с аутсайдером «Форталезой» 0:0, после чего по 1:0 переиграли дома «Куябу» и в гостях «Америку Минейро».

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В родных стенах в текущей Серии А «Палмейрас», как для лидера, выступает не лучшим образом, выиграв пять игр из девяти при двух мировых исходах и двух фиаско.

«Интернасьонал»

«Интернасьонал» в турнирной таблице бразильской Серии А разместился на шестой позиции, имея в своем активе на шесть очков меньше, чем у предстоящего противника.

Клуб из Порту Алегре не проигрывает уже на протяжении шести матчей с учетом всех турниров, дважды выиграв за этот период при трех мировых. Одна из викторий была в этот период над чилийским «Коло Коло», позволившая пройти в 1/4 финала южноамериканского кубка.

Что касается, чемпионата, тот там «красно-белые» свои две последние игры свели вничью, поделив очки «Атлетико Паранаэнсе» 0:0 на выезде и с «Са-Паулу» 3:3 на своей территории.

Вне родных стен «Интернасионал» в это первенстве выступает очень даже неплохо, уступив только раз за девять игр при трех выигрышах и пяти мировых результатах.

За последние шесть очных встреч этих клубов они соблюдают полный парите, по два раза обыграв друг друга при двух ничьих.

Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Интернасьонал»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.53.

На викторию «Интернасьоналя» дают — 7.00, ничья оценена — в 3.80.

«Палмейрас» в последнее время только побеждал, но каждый раз скромные команды, а «Интернасьонал» же очень неуступчив в этом чемпионате на выезде, да и в минувших встречах демонстрировал неплохой уровень игры. В общем, рекомендуем ставить в этой игре с форой +1 на гостей.