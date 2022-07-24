«Палмейрас»
«Палмейрас» с 36 очками по итогам 18 проведенных туров идет во главе турнирной таблицы чемпионата Бразилии. Правда, отрыв от ближайшего противника составляет всего четыре балла.
Также «поросята» отлично выступают и в Кубке Либертадорес, одолев в рамках 1/8 финала в двух матчах парагвайский «Серро Портеньо» 5:0 и 3:0 и пробились в четвертьфинал турнира.
В рамках же чемпионата страны «зеленейшие» не проигрывают вот уже три тура. Сперва в этот период они расписали выездную мировую с аутсайдером «Форталезой» 0:0, после чего по 1:0 переиграли дома «Куябу» и в гостях «Америку Минейро».
В родных стенах в текущей Серии А «Палмейрас», как для лидера, выступает не лучшим образом, выиграв пять игр из девяти при двух мировых исходах и двух фиаско.
«Интернасьонал»
«Интернасьонал» в турнирной таблице бразильской Серии А разместился на шестой позиции, имея в своем активе на шесть очков меньше, чем у предстоящего противника.
Клуб из Порту Алегре не проигрывает уже на протяжении шести матчей с учетом всех турниров, дважды выиграв за этот период при трех мировых. Одна из викторий была в этот период над чилийским «Коло Коло», позволившая пройти в 1/4 финала южноамериканского кубка.
Что касается, чемпионата, тот там «красно-белые» свои две последние игры свели вничью, поделив очки «Атлетико Паранаэнсе» 0:0 на выезде и с «Са-Паулу» 3:3 на своей территории.
Вне родных стен «Интернасионал» в это первенстве выступает очень даже неплохо, уступив только раз за девять игр при трех выигрышах и пяти мировых результатах.
За последние шесть очных встреч этих клубов они соблюдают полный парите, по два раза обыграв друг друга при двух ничьих.
Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Интернасьонал»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.53.
На викторию «Интернасьоналя» дают — 7.00, ничья оценена — в 3.80.
«Палмейрас» в последнее время только побеждал, но каждый раз скромные команды, а «Интернасьонал» же очень неуступчив в этом чемпионате на выезде, да и в минувших встречах демонстрировал неплохой уровень игры. В общем, рекомендуем ставить в этой игре с форой +1 на гостей.