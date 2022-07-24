ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Том АспиналлТоповые тяжеловесы Кертис Блэйдс и Том Аспиналл готовы устроить настоящую войну. Анонс карда UFC London Калиду КулибалиКапитан, лидер, легенда. В лице Кулибали «Челси» получил больше, чем защитника Рахим СтерлингТоп-10 нашумевших трансферов между клубами АПЛ за всю историю
  • 11:03
    • «ПСЖ» согласился отпустить Вейналдума
  • 10:35
    • «ПСЖ» по-прежнему настроен продать Неймара этим летом
  • 00:19
    • Мане признан лучшим игроком сезона-2021/22 в Африке
  • 00:14
    • Немки обыграли сборную Австрии и вышли в полуфинал женского Евро-2022
  • 22:21
    • Покер Нуньеса помог «Ливерпулю» разгромить «Лейпциг» в контрольном матче
    Все новости спорта

    Оппоненты распишут первую мировую с истории противостояний?

    «Бавария» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 4.04) на футбол, товарищеский матч, 24 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Баварию
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн
    24 июля в американском городе Грин-Бей мюнхенская «Бавария» сыграет против «Манчестер Сити» в товарищеском поединке. Начало — в 02:00 по мск. «Бавария» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 24 Июля 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 02:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •

    «Бавария»

    «Бавария» по итогам прошлого сезона в десятый раз подряд выиграла Бундеслигу. Золотые медали достались немецкому гранду еще задолго до финиша.

    Напомним, что в межсезонье мюнхенскую команду покинул лучший бомбардир последних сезонов поляк Роберт Левандовский, перебравшийся в «Барселону».

    Однако на замену немецкий коллектив подписал не менее классного нападающего. Из «Ливерпуля» пришел сенегалец Садио Мане, на которого в команде возлагают большие надежды.

    Все прогнозы на футбол

    При подготовке к новому сезону «Бавария» успела провести пока только один контрольный поединок, разгромив в нем клуб МЛС «Ди-Си Юнайтед» со счетом 6:2.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в прошлом сезоне во второй раз подряд стал чемпионам Англии, всего же за последние десять лет у команды шесть титулов сильнейшей команды АПЛ.

    Но в Лиге чемпионов «горожанам» в очередной раз не удалось достичь успеха. Коллектив Гвардиолы остановился на стадии 1/2 финала, где по сумме двух встреч уступил мадридскому «Реалу» (4:3 и 1:3).

  • Топ-10 нашумевших трансферов между клубами АПЛ за всю историю
  • Переходы, о которых будут вспоминать даже через десятилетия
  • 20/07/2022

    • Напомним, что «Сити» в этом межсезонье отметился громким трансфером, из дортмундской «Боруссии» в команду перешел форвард Эрлинг Холанн, а из потерь можно выделить уход Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.

    Чемпион Англии успел также провести пока только один спарринг, обыграв в нем мексиканский клуб «Америка» со счетом 2:1. Дублем отметился Кевин де Брейне.

    Отметим, что в истории противостоянии этих клубов еще никогда не было мировой. Пять раз выиграла «Бавария» и четыре раза сильнее был «Ман Сити».

    Прогноз и ставка на «Бавария» — «Манчестер Сити»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ман Сити» предлагают — 2.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Баварии» дают — 2.70, ничья оценена — в 4.04.

    Учитывая характер матча и тот факт, что в между собой эти клубы никогда еще не играли вничью, то рискнем в этой встрече поставить на мировой исход.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Тим — Варильяс
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:05
    •  2.61
  • Прогноз на матч Карацев — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.61
  • Прогноз на матч Атырау — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алькарас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Тараз — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бенфика — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Молчан — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Легион — Флора
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Аустрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бавария» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (4.04), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты распишут первую мировую с истории противостояний?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры