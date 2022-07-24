24 июля в американском городе Грин-Бей мюнхенская «Бавария» сыграет против «Манчестер Сити» в товарищеском поединке. Начало — в 02:00 по мск. «Бавария» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» по итогам прошлого сезона в десятый раз подряд выиграла Бундеслигу. Золотые медали достались немецкому гранду еще задолго до финиша.

Напомним, что в межсезонье мюнхенскую команду покинул лучший бомбардир последних сезонов поляк Роберт Левандовский, перебравшийся в «Барселону».

Однако на замену немецкий коллектив подписал не менее классного нападающего. Из «Ливерпуля» пришел сенегалец Садио Мане, на которого в команде возлагают большие надежды.

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При подготовке к новому сезону «Бавария» успела провести пока только один контрольный поединок, разгромив в нем клуб МЛС «Ди-Си Юнайтед» со счетом 6:2.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне во второй раз подряд стал чемпионам Англии, всего же за последние десять лет у команды шесть титулов сильнейшей команды АПЛ.

Но в Лиге чемпионов «горожанам» в очередной раз не удалось достичь успеха. Коллектив Гвардиолы остановился на стадии 1/2 финала, где по сумме двух встреч уступил мадридскому «Реалу» (4:3 и 1:3).

Напомним, что «Сити» в этом межсезонье отметился громким трансфером, из дортмундской «Боруссии» в команду перешел форвард Эрлинг Холанн, а из потерь можно выделить уход Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.

Чемпион Англии успел также провести пока только один спарринг, обыграв в нем мексиканский клуб «Америка» со счетом 2:1. Дублем отметился Кевин де Брейне.

Отметим, что в истории противостоянии этих клубов еще никогда не было мировой. Пять раз выиграла «Бавария» и четыре раза сильнее был «Ман Сити».

Прогноз и ставка на «Бавария» — «Манчестер Сити»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ман Сити» предлагают — 2.25.

На викторию «Баварии» дают — 2.70, ничья оценена — в 4.04.

Учитывая характер матча и тот факт, что в между собой эти клубы никогда еще не играли вничью, то рискнем в этой встрече поставить на мировой исход.