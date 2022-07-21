«Удинезе»
Фриуланцы минувший чемпионат Италии завершили на скромном 12 месте. Впрочем, для «Удинезе» это привычная картина.
Интересно, что удинцы неплохо атакуют. В 38 матчах они забили в ворота соперников 61 мяч.
В своем последнем матче «Удинезе» выиграл. Фриуланцы в контрольном матче не оставили шансов скромной «Илирии» (3:0).
В трех летних контрольных поединках удинцы добились двух побед при одной ничьей. Паритет был зафиксирован в матче с берлинским «Унионом» (3:3).
«Байер»
«Фармацевты» провели продуктивный минувший сезон. «Байер» занял итоговое 3 место в Бундеслиге.
«Байер» только начал полноценную подготовку к сезону. Разумеется, нехватка игровой практики еще ощущается.
В первом контрольном матче «Байер» проявил повышенную атакующую активность. «Дуйсбург» был обыгран со счетом 6:1.
После того «фармацевты» расписали сухую мировую с «Панатинаикосом». Интересно, что во втором тайме ворота команды защищал россиянин Андрей Лунев.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.50, на ничью за 4.75, а на «Удинезе» — за 6.00.
«Удинезе» имеет проблемы в обороне.
«Байер»
Обе команды весьма неплохо выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.20.