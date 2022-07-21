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    «Удинезе» и «Байер» сыграют результативно

    «Удинезе» — «Байер». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, товарищеский матч, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Байер»
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    Сердар Азмун
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 21 июля, начало — в 19:00 мск. «Удинезе» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 21 Июля 2022 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 19:00 Байер Байер
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    «Удинезе»

    Фриуланцы минувший чемпионат Италии завершили на скромном 12 месте. Впрочем, для «Удинезе» это привычная картина.

    Интересно, что удинцы неплохо атакуют. В 38 матчах они забили в ворота соперников 61 мяч.

    В своем последнем матче «Удинезе» выиграл. Фриуланцы в контрольном матче не оставили шансов скромной «Илирии» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    В трех летних контрольных поединках удинцы добились двух побед при одной ничьей. Паритет был зафиксирован в матче с берлинским «Унионом» (3:3).

    «Байер»

    «Фармацевты» провели продуктивный минувший сезон. «Байер» занял итоговое 3 место в Бундеслиге.

    «Байер» только начал полноценную подготовку к сезону. Разумеется, нехватка игровой практики еще ощущается.

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    • В первом контрольном матче «Байер» проявил повышенную атакующую активность. «Дуйсбург» был обыгран со счетом 6:1.

    После того «фармацевты» расписали сухую мировую с «Панатинаикосом». Интересно, что во втором тайме ворота команды защищал россиянин Андрей Лунев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.50, на ничью за 4.75, а на «Удинезе» — за 6.00.

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    «Удинезе» имеет проблемы в обороне.

    «Байер» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

    Обе команды весьма неплохо выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.20.

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