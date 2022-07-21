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    Сможет ли унизить соперника «Ружомберок»?

    «Ружомберок» — «Рига». Прогноз, ставка (к. 1.62) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    «Ружомберок»
    «Ружомберок» сыграет против «Риги». Это будет игра 2-й стадии отбора Лиги конференций. Матч состоится 21 июля и начнётся в 19:30 по мск. «Ружомберок» — «Рига»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    Ружомберок
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Ружомберок 19:30 Рига Рига
  • Рига
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    «Ружомберок»

    Серебряный призёр чемпионата Словакии стартовал в Лиге конференций с 1-го отборочного раунда. На этой стадии «Ружомберок» играл с литовским «Кауно Жальгирис».

    Первый матч соперников прошел в Словакии и завершился победой словацкой команды (2:0). В «ответке» в Литве была зафиксирована нулевая ничья.

    Коэффициенты матча Ружомберок — Рига

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.35
  • Ставка
    •

    Пока эта команда может похвастаться играми в еврокубках против ЦСКА, «Брюгге», «Эвертона» и «Труа».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Ружомберок» успешно стартовал в чемпионате своей страны. В 1-м туре словацкой «регулярки» клуб добился выездной победы над ФК «Скалица» (2:0).

    «Рига»

    Клуб основан в начале 2015-го года путём слияния двух команд — «Карамба» и «Динамо».
    «Рига» в чемпионате Латвии идет на 3-м месте, в активе коллектива — 44 очка.

    В 21-м туре, 17 июля латышская команда одержала минимальную победу над клубом «Супер Нова» (1:0).

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    • Следующая игра внутреннего первенства состоится 24 июля. «Рига» дома примет ФК «Спартак» Юрмала.

    К еврокубкам. В Лиге конференций рижские футболисты успешно прошли первую стадию отбора. «Рига» переиграла ирландский клуб «Дерри Сити» (4:0 — по сумме двух встреч).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не могут определиться с явным фаворитом пары, но небольшое преимущество все-таки отдают хозяевам: На победу «Ружомберока» можно поставить за 2.29. На ничью — за 3.20. А успех «Риги» оценивается в 3.15.

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    Прогноз: «Ружомберок» и «Рига» отменно играют в обороне. В 1-м раунде оба клуба умудрились не пропустить. И это за 4 матча, то есть 360 минут игрового времени.

    Сложно выделить победителя поединка. Наверняка, команды будут играть в открытый футбол. Скорее всего это будет закрытая, а временами и осторожная встреча.

    Ставка — тотал меньше 2,5 за 1.62.

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    «Ружомберок» — «Рига»: прогноз, ставка (1.62), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли унизить соперника «Ружомберок»?
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