«Ружомберок» сыграет против «Риги». Это будет игра 2-й стадии отбора Лиги конференций. Матч состоится 21 июля и начнётся в 19:30 по мск. «Ружомберок» — «Рига»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ружомберок»

Серебряный призёр чемпионата Словакии стартовал в Лиге конференций с 1-го отборочного раунда. На этой стадии «Ружомберок» играл с литовским «Кауно Жальгирис».

Первый матч соперников прошел в Словакии и завершился победой словацкой команды (2:0). В «ответке» в Литве была зафиксирована нулевая ничья.

Коэффициенты матча Ружомберок — Рига 1 2.35 X 3.05 2 3.35 Ставка

Пока эта команда может похвастаться играми в еврокубках против ЦСКА, «Брюгге», «Эвертона» и «Труа».

Все прогнозы на Лигу конференций

«Ружомберок» успешно стартовал в чемпионате своей страны. В 1-м туре словацкой «регулярки» клуб добился выездной победы над ФК «Скалица» (2:0).

«Рига»

Клуб основан в начале 2015-го года путём слияния двух команд — «Карамба» и «Динамо».

«Рига» в чемпионате Латвии идет на 3-м месте, в активе коллектива — 44 очка.

В 21-м туре, 17 июля латышская команда одержала минимальную победу над клубом «Супер Нова» (1:0).

Следующая игра внутреннего первенства состоится 24 июля. «Рига» дома примет ФК «Спартак» Юрмала.

К еврокубкам. В Лиге конференций рижские футболисты успешно прошли первую стадию отбора. «Рига» переиграла ирландский клуб «Дерри Сити» (4:0 — по сумме двух встреч).

Прогноз и ставка

Букмекеры не могут определиться с явным фаворитом пары, но небольшое преимущество все-таки отдают хозяевам: На победу «Ружомберока» можно поставить за 2.29. На ничью — за 3.20. А успех «Риги» оценивается в 3.15.

Прогноз: «Ружомберок» и «Рига» отменно играют в обороне. В 1-м раунде оба клуба умудрились не пропустить. И это за 4 матча, то есть 360 минут игрового времени.

Сложно выделить победителя поединка. Наверняка, команды будут играть в открытый футбол. Скорее всего это будет закрытая, а временами и осторожная встреча.

Ставка — тотал меньше 2,5 за 1.62.