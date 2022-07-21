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    Сумеют ли австрийки дать отпор сборной Германии?

    Германия — Австрия. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, женский Евро-2022, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Австрия
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    Сборная Германии
    В 1/4 финала женского чемпионата Европы-2020 сборная Германии сыграет с командой Австрии. Встреча пройдет 21 июля в английском Брентфорде и начнется в 22:00 по мск. Германия — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Германия

    Двукратные чемпионки мира и восьмикратные чемпионки Европы отбор на Евро-2022 провели со стопроцентным результатом: 8 побед в 8 матчах и разница мячей 46-1.

    В отборе на чемпионат мира сборная Германии записала в актив семь викторий и 21 балл, что принесло уверенную первую строчку в группе.

    На турнире в Англии бундестим одержала три сухих победы в матчах Дании (4:0), Испании (2:0) и Финляндии (3:0).

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    Пять из девяти голов были забиты после перерыва, лучшая бомбардирка команды пока — Александра Попп, забившая по голу в каждой из встреч.

    Австрия

    Сборная Австрии дважды выступала на чемпионатах Европы, при этом в 2017 году команда сумела пробиться в полуфинал континентального первенства.

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  • 18/07/2022

    • В отборочном турнире на Евро-2022 «красно-белые» записали на свой счет шесть побед, ничью и поражение, что принесло 19 очков и второе место в турнирной таблице. Разница мячей 22-3.

    В первом матче на ЧЕ в Англии австрийки минимально уступили хозяйкам турнира, после одолели Северную Ирландию со счетом 2:0.

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    В последнем матче сборная Австрии не без труда обыграла сборную Норвегии со счетом 1:0 и заняла второе место в группе.

    Прогноз и ставка

    На победу Германии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.28, на ничью в основное время — 5.90, а на победу Австрии — 10.05.

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    На проход Германии в полуфинал дают коэффициент 1.13, а на успех Австрии — 6.00

    Немки проходятся по соперницам паровым катком. Прогноз: Германия выиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.75 и ТБ 2,5 за 1.62.

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    Германия — Австрия: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. Сумеют ли австрийки дать отпор сборной Германии?
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