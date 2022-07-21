В 1/4 финала женского чемпионата Европы-2020 сборная Германии сыграет с командой Австрии. Встреча пройдет 21 июля в английском Брентфорде и начнется в 22:00 по мск. Германия — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

Двукратные чемпионки мира и восьмикратные чемпионки Европы отбор на Евро-2022 провели со стопроцентным результатом: 8 побед в 8 матчах и разница мячей 46-1.

В отборе на чемпионат мира сборная Германии записала в актив семь викторий и 21 балл, что принесло уверенную первую строчку в группе.

На турнире в Англии бундестим одержала три сухих победы в матчах Дании (4:0), Испании (2:0) и Финляндии (3:0).

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Пять из девяти голов были забиты после перерыва, лучшая бомбардирка команды пока — Александра Попп, забившая по голу в каждой из встреч.

Австрия

Сборная Австрии дважды выступала на чемпионатах Европы, при этом в 2017 году команда сумела пробиться в полуфинал континентального первенства.

В отборочном турнире на Евро-2022 «красно-белые» записали на свой счет шесть побед, ничью и поражение, что принесло 19 очков и второе место в турнирной таблице. Разница мячей 22-3.

В первом матче на ЧЕ в Англии австрийки минимально уступили хозяйкам турнира, после одолели Северную Ирландию со счетом 2:0.

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В последнем матче сборная Австрии не без труда обыграла сборную Норвегии со счетом 1:0 и заняла второе место в группе.

Прогноз и ставка

На победу Германии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.28, на ничью в основное время — 5.90, а на победу Австрии — 10.05.

На проход Германии в полуфинал дают коэффициент 1.13, а на успех Австрии — 6.00

Немки проходятся по соперницам паровым катком. Прогноз: Германия выиграет верховой матч. .