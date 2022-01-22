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Лига чемпионов. КвалификацияВсе матчи live Рекомендуем букмекеров
19:00Жальгирис — Мальмё–:–19:00Карабах — Цюрих–:–19:00Пюник — Дюделанж–:–20:45Лудогорец — Шэмрок Роверс–:–20:45Мидтьюлланн — АЕК Ларнака–:–21:45Линфилд — Будё-Глимт–:–22:00Динамо З — Шкупи–:–Лига конференций. Квалификация Товарищеские матчи (клубы)
56'Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас2:013:10Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед–:–19:30Зальцбург — Аякс–:–+ ещё 60 матчей Аргентина. Примера Бразилия. Серия А
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