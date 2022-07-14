«Сейняйоки»
После 5-ти летнего перерыва в еврокубах финский клуб СИК стартовал с поражения в квалификации Лиги конференций (0:1). В первой игре «Сейняйоки» уступил эстонскому клубу «Флора».
Последнее участие в турнирах УЕФА команды СИК было против исландского «Рейкьявика». Фины потерпели поражение (0:2) и выбыли из Лиги Европы.
Наше время. Дуэль с «Флорой» еще можно спасти. Важно просто одержать победу в «ответке». Перед игрой СИК провел поединок в чемпионате страны. 10 июля «Сейняйоки» обыграл «Хонку» (3:2).
Чемпионом Финляндии «Сейняйоки» становился в 2015-м году. К слову, единственный титул в истории клуба.
«Флора»
Победу в первом поединке эстонскому клубу принёс Мартин Миллер. У «Флоры» хорошие шансы на проход дальше. В случае успеха серебряный призер чемпионата Эстонии в следующем этапе Лиги конференций встретится с клубом «Лиллестрём» из Норвегии.
На внутренней арене у «Флоры» дела обстоят также прекрасно. Команда — лидер чемпионата Эстонии и опережает на 2 очка ближайшего преследователя «Левадию».
Все прогнозы на Лигу конференций
Следующую встречу на внутренней арене «Флора» проведёт 17 июля. Это будет домашняя игра против команды «Калев».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на победу «Сейняйоки» за 2.79, на ничью в основное время — 3.22, а на успех «Флоры» — 2.42
СИК вряд ли сможет исправить ситуацию, команда выглядит разобрано. «Флора» — выше классом и добьется повторного успеха.
Наши прогноз и ставка — победа «Флоры» за 2.42