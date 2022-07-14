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    Эстонский клуб снова добьется победы?

    «Сейняйоки» — «Флора». Прогноз, ставка (к. 2.42) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    «Флора»
    СИК на своём поле примет «Флору» в рамках ответного матча первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок состоится 14 июля, начало — в 19:00 (мск). «Сейняйоки» — «Флора»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сейняйоки»

    После 5-ти летнего перерыва в еврокубах финский клуб СИК стартовал с поражения в квалификации Лиги конференций (0:1). В первой игре «Сейняйоки» уступил эстонскому клубу «Флора».

    Последнее участие в турнирах УЕФА команды СИК было против исландского «Рейкьявика». Фины потерпели поражение (0:2) и выбыли из Лиги Европы.

    Наше время. Дуэль с «Флорой» еще можно спасти. Важно просто одержать победу в «ответке». Перед игрой СИК провел поединок в чемпионате страны. 10 июля «Сейняйоки» обыграл «Хонку» (3:2).

    Чемпионом Финляндии «Сейняйоки» становился в 2015-м году. К слову, единственный титул в истории клуба.

    «Флора»

    Победу в первом поединке эстонскому клубу принёс Мартин Миллер. У «Флоры» хорошие шансы на проход дальше. В случае успеха серебряный призер чемпионата Эстонии в следующем этапе Лиги конференций встретится с клубом «Лиллестрём» из Норвегии.

    На внутренней арене у «Флоры» дела обстоят также прекрасно. Команда — лидер чемпионата Эстонии и опережает на 2 очка ближайшего преследователя «Левадию».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Следующую встречу на внутренней арене «Флора» проведёт 17 июля. Это будет домашняя игра против команды «Калев».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Сейняйоки» за 2.79, на ничью в основное время — 3.22, а на успех «Флоры» — 2.42

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    СИК вряд ли сможет исправить ситуацию, команда выглядит разобрано. «Флора» — выше классом и добьется повторного успеха.

    Наши прогноз и ставка — победа «Флоры» за 2.42

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    «Сейняйоки» — «Флора»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. Эстонский клуб снова добьется победы?
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