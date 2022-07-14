В четверг, 14 июля в рамках второго матча первого отборочного раунда Лиги конференций в Эстонии встретятся «Пайде» и тбилисское «Динамо». Начало игры — в 19:00 по мск. «Пайде» — «Динамо» Тбилиси: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пайде»

Камбэк эстонского клуба. «Пайде» перевернул ход игры в первом матче первой стадии квалификации Лиги конференций. Уступая в счёте «Динамо» из Тбилиси, эстонцы вырвали победу в последней 10-минутке (3:2).

Все свои мячи футболисты «Пайде» забили во второй половине встречи. Авторами голов стали Сиим Лутс, Эбрима Сингхатех. Ну а победный за минуту до финального свистка оформил Кристофер Пихт.

В прошлом сезоне эстонский клуб выиграл бронзу чемпионата. В этом пока идет на 4-м месте. Отставание от «Нымме Калью» составляет 6 очков. Следующий матч чемпионата «Пайде» проведёт 17 июля. Команда примет аутсайдера лиги — «Вапрус».

«Пайде» — действующий обладатель Кубка Эстонии.

«Динамо» Тбилиси

«Динамо» не может найти свою игру. Команду преследует череда поражений. После неудачи от «Динамо» Батуми в чемпионате — клуб потерпел досадное фиаско от «Пайде» — в Лиге чемпионов.

У серебряного призёра ещё шанс исправить ситуацию в дуэле. Чтобы пройти дальше — «Динамо» необходимо побеждать соперника с разницей в 2 гола. Либо добиться минимального успеха и перевести игру в овертайм.

«Пайде» или «Динамо» Тбилиси. Победитель пары в следующем раунде Лиги конференций встретиться с клубом «Арарат-Армения».

Все прогнозы на Лигу конференций

Прошлый сезон команда провела в Лиге чемпионов. Положительного результата для себя не добились. «Динамо» потерпело поражение от азербайджанского «Нефтчи» (2:4 — по сумме двух встреч).

В чемпионате Грузии сейчас летний перерыв. Возобноятся игры 13 августа. В этот день «Динамо» сыграет дома против команды «Сиони».

Прогноз и ставка

Поставить на победу «Пайде» можно за 4.22, ничью букмекеры оценивают в 4.00, а на победу «Динамо» — за 1.70

В ответной игре можно ожидать открытого футбола, как и в первом матче. Обе стороны любят играть в атакующий футбол. Игра в центре поля вряд ли задержится.

Ставка — тотал больше 3 за 1.91