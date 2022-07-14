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    Все новости спорта

    Команды снова обменяются голами?

    «Пайде» — «Динамо» Тбилиси. Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    «Динамо» Тбилиси
    В четверг, 14 июля в рамках второго матча первого отборочного раунда Лиги конференций в Эстонии встретятся «Пайде» и тбилисское «Динамо». Начало игры — в 19:00 по мск. «Пайде» — «Динамо» Тбилиси: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Июля 2022 года
    Пайде
  • Пайде
    •  Пайде 19:00 Динамо Тб Динамо Тб
  • Тбилиси
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    «Пайде»

    Камбэк эстонского клуба. «Пайде» перевернул ход игры в первом матче первой стадии квалификации Лиги конференций. Уступая в счёте «Динамо» из Тбилиси, эстонцы вырвали победу в последней 10-минутке (3:2).

    Все свои мячи футболисты «Пайде» забили во второй половине встречи. Авторами голов стали Сиим Лутс, Эбрима Сингхатех. Ну а победный за минуту до финального свистка оформил Кристофер Пихт.

    В прошлом сезоне эстонский клуб выиграл бронзу чемпионата. В этом пока идет на 4-м месте. Отставание от «Нымме Калью» составляет 6 очков. Следующий матч чемпионата «Пайде» проведёт 17 июля. Команда примет аутсайдера лиги — «Вапрус».

    «Пайде» — действующий обладатель Кубка Эстонии.

    «Динамо» Тбилиси

    «Динамо» не может найти свою игру. Команду преследует череда поражений. После неудачи от «Динамо» Батуми в чемпионате — клуб потерпел досадное фиаско от «Пайде» — в Лиге чемпионов.

    У серебряного призёра ещё шанс исправить ситуацию в дуэле. Чтобы пройти дальше — «Динамо» необходимо побеждать соперника с разницей в 2 гола. Либо добиться минимального успеха и перевести игру в овертайм.

    «Пайде» или «Динамо» Тбилиси. Победитель пары в следующем раунде Лиги конференций встретиться с клубом «Арарат-Армения».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Прошлый сезон команда провела в Лиге чемпионов. Положительного результата для себя не добились. «Динамо» потерпело поражение от азербайджанского «Нефтчи» (2:4 — по сумме двух встреч).

    В чемпионате Грузии сейчас летний перерыв. Возобноятся игры 13 августа. В этот день «Динамо» сыграет дома против команды «Сиони».

    Прогноз и ставка

    Поставить на победу «Пайде» можно за 4.22, ничью букмекеры оценивают в 4.00, а на победу «Динамо» — за 1.70

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    В ответной игре можно ожидать открытого футбола, как и в первом матче. Обе стороны любят играть в атакующий футбол. Игра в центре поля вряд ли задержится.

    Ставка — тотал больше 3 за 1.91

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    «Пайде» — «Динамо» Тбилиси: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. Команды снова обменяются голами?
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