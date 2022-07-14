«КР Рейкьявик» сыграет на своем поле с «Погонью» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 14 июля, начало — в 21:15 мск. «КР Рейкьявик» — «Погонь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«КР Рейкьявик»

В первом поединке исландцы не сумели оказать достойное сопротивление «Погони», разгромно уступив со счетом 4:1.

«КР Рейкьявик» и в своем чемпионате выступает не лучшим образом. На данный момент команда занимает лишь 7 место в таблице.

Но, главное, «КР Рейкьявик» не лучшим образом выглядел в последних матчах. Два последних поединка завершились разгромными поражениями.

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У «КР Рейкьявик» нет другого выхода, кроме как активно атаковать. Наверняка исландцы сыграют как можно активнее в атакующей фазе.

«Погонь»

Поляки вполне логично выиграли в первом матче. Стало быть, в Исландию команда летит с целью, как минимум, удержать солидное преимущество.

Отметим Камиля Дрыгаса. В его активе дубль в первом матче, да и вообще, хавбек сейчас находится в прекрасных кондициях.

Наверняка игроки «Погони» не собираются играть чисто на удержание преимущества, полученного в первом матче.

По игре поляки смотрятся сильнее соперника. Наверняка «Погонь» постарается добыть вторую победу над исландцами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Погонь» за 1.55, на ничью за 4.20, а на «КР Рейкьявик» — за 5.15.

«КР Рейкьявик» не лучшим образом выглядит в атаке.

«Погонь» выше классом , что обязан подтвердить в этом матче.

Поляки выглядят монолитнее, что и докажут еще раз. Наши прогноз и ставка — Победа «Погони» в 1 тайме с коэффициентом 2.07.