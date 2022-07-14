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    «Погонь» совершит блицкриг

    «КР Рейкьявик» — «Погонь». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «КР Рейкьявик» — «Погонь»
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    «Погонь»
    «КР Рейкьявик» сыграет на своем поле с «Погонью» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 14 июля, начало — в 21:15 мск. «КР Рейкьявик» — «Погонь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Июля 2022 года
    КР Рейкьявик
  • Лига конференций. Квалификация
    •  КР Рейкьявик 21:15 Погонь Погонь
  • Щецин
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    «КР Рейкьявик»

    В первом поединке исландцы не сумели оказать достойное сопротивление «Погони», разгромно уступив со счетом 4:1.

    «КР Рейкьявик» и в своем чемпионате выступает не лучшим образом. На данный момент команда занимает лишь 7 место в таблице.

    Но, главное, «КР Рейкьявик» не лучшим образом выглядел в последних матчах. Два последних поединка завершились разгромными поражениями.

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    У «КР Рейкьявик» нет другого выхода, кроме как активно атаковать. Наверняка исландцы сыграют как можно активнее в атакующей фазе.

    «Погонь»

    Поляки вполне логично выиграли в первом матче. Стало быть, в Исландию команда летит с целью, как минимум, удержать солидное преимущество.

    Отметим Камиля Дрыгаса. В его активе дубль в первом матче, да и вообще, хавбек сейчас находится в прекрасных кондициях.

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    • Наверняка игроки «Погони» не собираются играть чисто на удержание преимущества, полученного в первом матче.

    По игре поляки смотрятся сильнее соперника. Наверняка «Погонь» постарается добыть вторую победу над исландцами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Погонь» за 1.55, на ничью за 4.20, а на «КР Рейкьявик» — за 5.15.

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    «КР Рейкьявик» не лучшим образом выглядит в атаке.

    «Погонь» выше классом, что обязан подтвердить в этом матче.

    Поляки выглядят монолитнее, что и докажут еще раз. Наши прогноз и ставка — Победа «Погони» в 1 тайме с коэффициентом 2.07.

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    «КР Рейкьявик» — «Погонь»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. «Погонь» совершит блицкриг
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