«Крузейдерс»
В первом матче на выезде «Крузейдерс» потерпел поражение 1:2, поэтому в ответной игре ему нужно побеждать с разнице в два мяча.
Эта команда является одним из лидеров чемпионата Северной Ирландии. Минувший сезон команда завершила на 4 месте.
Зато «Крузейдерс» завоевал Кубок Северной Ирландии. В финале была обыграна «Баллимина» (1:2).
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Два своих предыдущих матча, включая товарищеский, коллектив проиграл, а последняя победа была добыта еще в середине апреля.
«Брюнос Магпис»
Выездная победа в первом поединке позволяет «Брюнос Магпис» в ответной матче сыграть даже вничью, чтобы пройти дальше.
По итогам минувшего сезона коллектив занял итоговое 4 место в чемпионате Гибралтара.
Причем с атакой у команды явно не ладилось. «Брюнос Магпис» в 20 матчах смог забить только 36 раз.
В последних шести поединках клуб чередует победы с поражениями, и в прошлой встрече он выиграл.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.
Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.