В четверг, 14 июля в рамках второго матча первого отборочного раунда Лиги конференций в Северной Ирландии встретятся «Крузейдерс» и «Брюнос Магпис». Начало игры — в 22:00 по мск. «Крузейдерс» — «Брюнос Магпис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крузейдерс»

В первом матче на выезде «Крузейдерс» потерпел поражение 1:2, поэтому в ответной игре ему нужно побеждать с разнице в два мяча.

Эта команда является одним из лидеров чемпионата Северной Ирландии. Минувший сезон команда завершила на 4 месте.

Зато «Крузейдерс» завоевал Кубок Северной Ирландии. В финале была обыграна «Баллимина» (1:2).

Все прогнозы на Лигу конференций

Два своих предыдущих матча, включая товарищеский, коллектив проиграл, а последняя победа была добыта еще в середине апреля.

«Брюнос Магпис»

Выездная победа в первом поединке позволяет «Брюнос Магпис» в ответной матче сыграть даже вничью, чтобы пройти дальше.

По итогам минувшего сезона коллектив занял итоговое 4 место в чемпионате Гибралтара.

Причем с атакой у команды явно не ладилось. «Брюнос Магпис» в 20 матчах смог забить только 36 раз.

В последних шести поединках клуб чередует победы с поражениями, и в прошлой встрече он выиграл.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.