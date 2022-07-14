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    Отыграется ли «Крузейдерс» в ответном матче?

    «Крузейдерс» — «Брюнос Магпис». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Крузейдерс» — «Брюнос Магпис»
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    «Крузейдерс» проиграл первый матч
    В четверг, 14 июля в рамках второго матча первого отборочного раунда Лиги конференций в Северной Ирландии встретятся «Крузейдерс» и «Брюнос Магпис». Начало игры — в 22:00 по мск. «Крузейдерс» — «Брюнос Магпис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Крузейдерс»

    В первом матче на выезде «Крузейдерс» потерпел поражение 1:2, поэтому в ответной игре ему нужно побеждать с разнице в два мяча.

    Эта команда является одним из лидеров чемпионата Северной Ирландии. Минувший сезон команда завершила на 4 месте.

    Зато «Крузейдерс» завоевал Кубок Северной Ирландии. В финале была обыграна «Баллимина» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Два своих предыдущих матча, включая товарищеский, коллектив проиграл, а последняя победа была добыта еще в середине апреля.

    «Брюнос Магпис»

    Выездная победа в первом поединке позволяет «Брюнос Магпис» в ответной матче сыграть даже вничью, чтобы пройти дальше.

    По итогам минувшего сезона коллектив занял итоговое 4 место в чемпионате Гибралтара.

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  • 07/07/2022

    • Причем с атакой у команды явно не ладилось. «Брюнос Магпис» в 20 матчах смог забить только 36 раз.

    В последних шести поединках клуб чередует победы с поражениями, и в прошлой встрече он выиграл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.

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    «Крузейдерс» — «Брюнос Магпис»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. Отыграется ли «Крузейдерс» в ответном матче?
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