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    «Бэйцзин Гоань» и «Шэньчжэнь» будут атаковать

    «Шэньчжэнь» — «Бэйцзин Гоань». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, чемпионат Китая, 11 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шэньчжэнь» — «Бэйцзин Гоань»
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    «Бэйцзин Гоань»
    «Шэньчжэнь» сыграет на своем поле с «Бэйцзин Гоань» в рамках 10-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 11 июля, начало — в 14:30 мск. «Шэньчжэнь» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 11 Июля 2022 года
    Шэньчжэнь
  • Шэньчжэнь
    •  Шэньчжэнь 14:30 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань
  • Пекин
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    «Шэньчжэнь»

    Эта команда обитает в районе экватора турнирной таблицы. «Шэньчжэнь» оккупировал скромное, как для себя, 8 место.

    А вот с реализацией у команды имеются проблемы. В 8 матчах игроки «Шэньчжэнь» забили только 13 мячей.

    В минувшем туре «Шэньчжэнь» смог победить. На выезде команда сумела одолеть «Цанчжоу» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Бэйцзин Гоань» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Шэньчжэнь» трижды уступил при двух паритетах.

    «Бэйцзин Гоань»

    Эта команда сейчас занимает 5 место в турнирной таблице Суперлиги. Отставание от лидера лиги составляет целых 9 очков.

    «Бэйцзин Гоань» забивает с некоторой натугой: 14 мячей в 9 матчах. Да и оборона не столь надежна — 9 пропущенных мячей.

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  • 08/07/2022

    • В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» потерял два важнейших очка. Дома команда не сумела одолеть «Мэйчжоу Хакка» (0:0).

    Наверняка в этом поединке гости будут действовать с позиции силы. Да и вообще, команда, в отличие от оппонента, борется за высокие места.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бэйцзин Гоань» за 1.95, на ничью за 3.54, а на «Шэньчжэнь» — за 3.96.

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    Хозяева не лучшим образом действуют в обороне.

    «Бэйцзин Гоань» борется за высокие места, стало быть, намеревается атаковать с первых минут матча.

    Гости наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.07.

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    «Шэньчжэнь» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 11.07.2022. Прогнозы на футбол. «Бэйцзин Гоань» и «Шэньчжэнь» будут атаковать
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