«Шэньчжэнь»
Эта команда обитает в районе экватора турнирной таблицы. «Шэньчжэнь» оккупировал скромное, как для себя, 8 место.
А вот с реализацией у команды имеются проблемы. В 8 матчах игроки «Шэньчжэнь» забили только 13 мячей.
В минувшем туре «Шэньчжэнь» смог победить. На выезде команда сумела одолеть «Цанчжоу» (1:2).
Матчи против «Бэйцзин Гоань» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Шэньчжэнь» трижды уступил при двух паритетах.
«Бэйцзин Гоань»
Эта команда сейчас занимает 5 место в турнирной таблице Суперлиги. Отставание от лидера лиги составляет целых 9 очков.
«Бэйцзин Гоань» забивает с некоторой натугой: 14 мячей в 9 матчах. Да и оборона не столь надежна — 9 пропущенных мячей.
В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» потерял два важнейших очка. Дома команда не сумела одолеть «Мэйчжоу Хакка» (0:0).
Наверняка в этом поединке гости будут действовать с позиции силы. Да и вообще, команда, в отличие от оппонента, борется за высокие места.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бэйцзин Гоань» за 1.95, на ничью за 3.54, а на «Шэньчжэнь» — за 3.96.
Хозяева не лучшим образом действуют в обороне.
«Бэйцзин Гоань» борется за высокие места, стало быть,
Гости наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.07.