«Шэньчжэнь» сыграет на своем поле с «Бэйцзин Гоань» в рамках 10-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 11 июля, начало — в 14:30 мск. «Шэньчжэнь» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шэньчжэнь»

Эта команда обитает в районе экватора турнирной таблицы. «Шэньчжэнь» оккупировал скромное, как для себя, 8 место.

А вот с реализацией у команды имеются проблемы. В 8 матчах игроки «Шэньчжэнь» забили только 13 мячей.

В минувшем туре «Шэньчжэнь» смог победить. На выезде команда сумела одолеть «Цанчжоу» (1:2).

Все прогнозы на футбол

Матчи против «Бэйцзин Гоань» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Шэньчжэнь» трижды уступил при двух паритетах.

«Бэйцзин Гоань»

Эта команда сейчас занимает 5 место в турнирной таблице Суперлиги. Отставание от лидера лиги составляет целых 9 очков.

«Бэйцзин Гоань» забивает с некоторой натугой: 14 мячей в 9 матчах. Да и оборона не столь надежна — 9 пропущенных мячей.

В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» потерял два важнейших очка. Дома команда не сумела одолеть «Мэйчжоу Хакка» (0:0).

Наверняка в этом поединке гости будут действовать с позиции силы. Да и вообще, команда, в отличие от оппонента, борется за высокие места.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бэйцзин Гоань» за 1.95, на ничью за 3.54, а на «Шэньчжэнь» — за 3.96.

Хозяева не лучшим образом действуют в обороне.

«Бэйцзин Гоань» борется за высокие места, стало быть, намеревается атаковать с первых минут матча .

Гости наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.07.