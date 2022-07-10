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    Устоят ли итальянки против мощных француженок?

    Франция (Ж) — Италия (Ж). Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, женский Евро-2022, 10 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Франция (Ж) — Италия (Ж)
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    Италия (Ж)
    10 июля в английском Ротерхэме женская сборная Франции сыграет против команды Италии в 1-м туре группового этапа женского Евро-2022. Начало — в 22:00 по мск. Франция (Ж) — Италия (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Франция (Ж)

    Женская сборная Франции — одна из самых сильных команд мира. Правда, большими достижениями она не может похвастаться, лишь раз заняв в 2011 году на чемпионате мира четвертое место.

    Что касаемо континентальных первенств, то там француженки постоянные участницы, но похвастаться там ничем не могут, ни разу за шесть походов не смогли выйти из группы.

    Отбор же к данному соревнованию «синие» преодолели на одной ноге, выиграв все восемь проведенных встреч с общим счетом 40:3. Перед стартом Евро-2020 они провели два товарняка.

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    В них они поочередно разгромили 4:0 Камерун и 7:0 Вьетнам. Стоит отметить, что сейчас у француженок 14-матчевая серия состоящая из побед.

    Италия (Ж)

    Итальянки же на чемпионатах мира добирались только до четвертьфинала, а вот на континентальном первенстве они выступают гораздо лучше.

    За всю историй чемпионатов Европы женская сборная Италии пропустила только один турнир — в 1995 году. А так в ее активе четыре награды и два выхода в финал, где она дважды проиграла.

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    • Квалификационную компанию аппенинки провели блестяще, выиграв семь игр из восьми при одном поражении. Причем пропустили они только два гола при 30 забитых.

    Перед данным турниром итальянки провели только один спарринг, в котором расписали мировую с испанками 1:1. С учетом основного времени они не проигрывают уже на протяжении семи игр.

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    Итальянки ни разу не обыгрывали француженок за шесть очных встреч, трижды сыграв вничью и потерпев столько же фиаско.

    Прогноз и ставка на Франция (Ж) — Италия (Ж)

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Франции — 1.52, победа Италии — 5.45, ничья — 4.10

    Прогнозируем, что итальянки смогут устоять против француженок, так как они вполне неплохо действуют в защите, да и к тому же это будет только старт турнира.

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    Франция (Ж) — Италия (Ж): прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 10.07.2022. Прогнозы на футбол. Устоят ли итальянки против мощных француженок?
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