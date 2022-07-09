Матч регулярного чемпионата МЛС между «Филадельфией» и «ДС Юнайтед» состоится 9 июля на «Субару Парк» в Честере. Начало в 02:30 мск. «Филадельфия Юнион» — «ДС Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия Юнион»

Хозяева находятся в двух очках от лидера Восточной конференции. Они набрали 30 пунктов и сейчас идут вторыми в таблице.

При этом «Филадельфия» не смогла выиграть в последних двух матчах турнира. Она проиграла «Чикаго Файр» 0:1 и сыграла вничью с «Коламбус Крю» 0:0.

Последняя победа была 27 июня, когда на своем поле «Юнион» обыграли «Нью-Йорк Сити». Матч завершился со счетом 2:1.

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Четыре из пяти домашних матчей команды закончились вничью. При этом «Филадельфия» ни разу не проиграла на своем поле.

«ДС Юнайтед»

Гости продолжают пасти задних. С 17 очками они находятся на предпоследней строчке Восточной конференции.

При этом в прошлом матче «ДС Юнайтед» обыграл «Орландо» со счетом 5:3. Это была шестая победа команды в сезоне, которой она прервала 3-матчевую серию поражений.

Ранее «ДС Юнайтед» крупно проиграл «Ред Буллс» (1:4), а также уступил «Чикаго» (0:1) и «Нэшвиллу» (1:3).

«ДС Юнайтед» выиграл только 2 из 7 выездных матчей текущего сезона.

Прогноз и ставка

«Филадельфия» совсем близок к лидеру и она попытается его обойти. К тому же команде нужно наверстать упущенные 4 пункта, которые она потеряла в последних двух турах.

Котировки букмекеров говорят в пользу «Филадельфии» — 1.77 против 4.50.

В данном случае рекомендуется поставить на хозяев. Они выше в таблице. Они будут играть дома, где еще ни разу не проиграли.