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    «Ухань Фри Таунс» уверенно обыграют соперника

    «Ухань Фри Таунс» — «Ухань». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, Китай Суперлига, 8 июня 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ухань Фри Таунс» — «Ухань»
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    Фрагмент матча
    «Ухань Фри Таунс» на своем поле сыграет против «Уханя» в рамках 9-го тура Суперлиги Китая. Матч состоится 8 июня, начало — 12:30 (мск). «Ухань Фри Таунс» — «Ухань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 08 Июля 2022 года

    «Ухань Фри Таунс»

    «Бело-голубые» являются лидерами турнирной таблицы Суперлиги Китая занимая первое место и набрав при этом 22 очка после 8-ми сыгранных матчей. Эта команда забила больше всех голов в этом промежутке — 27, а пропустила всего — 6.

    В новом сезоне «Ухань Фри Таунс» еще не узнавал горесть поражений, лишь в одном матче против «Шанхайя Шэньхуа» команды не смогли определить сильнейшего и обменявшись голами завершили его ничьей — 1:1.

    А в других поединках «бело-голубые» уверенно громили таких соперников как «ФК Гуанчжоу» (1:2), «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (5:0), нынешнего соперника «Ухань» (1:3).

    Беспроигрышная домашняя серия «Ухань Фри Таунса» составляет уже 16 матчей кряду, из которых 15 команда выиграла и в 1 сыграла вничью.

    «Ухань»

    «Оранжевые» не так хорошо начаи новый сезон и в данный момент занимают всего 9-е место турнирной таблицы Суперлиги Китая набрав 12 очков после 8-ти туров чемпионата. Этот коллектив забивал своим соперникам 9 голов, а пропустил — 11.

    На старте нового сезона «Ухань» показала хорошие результаты победив в трех матчах подряд таких соперников как «Шанхай Порт» (0:1), «Хэбэй Илиньшаньчжань» (2:1) и «ФК Гуанчжоу» (0:1). Но после этого «оранжевые» впали в кризис и потерпели 4 поражения кряду.

    Но в последнем туре Суперлиги Китая «Ухань» на своем поле принимал «ФК Гуанчжоу» и наконец-то смог добыть хотя бы минимальную победу над соперником обыграв его со счетом 1:0.

    В первом круге чемпионата «Ухань» на своем поле проиграл нынешнему сопернику «Ухань Фри Таунсу» со счетом 1:3.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ухань Фри Таунса» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают взять за 7.90, а победу «Уханя» — за 17.00.

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    Прогноз — «Ухань Фри Таунс» намного сильнее своего соперника и эта команда еще не проигрывала в нынешнем сезоне, а такой коллектив как «Ухань» точно не сможет стать тем, кто прервет беспроигрышную серию «бело-голубых».

    Ставка — Победа «Ухань Фри Таунса» с форой (-2.5) за 2.26.

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    «Ухань Фри Таунс» — «Ухань»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 08.07.2022. Прогнозы на футбол. «Ухань Фри Таунс» уверенно обыграют соперника
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