«Сеара»
В первом поединке этих команд выездная победа досталась бразильскому коллективу со счетом 2:1. Причем победный гол был забит уже в компенсированное к матчу время.
И данной викторией «Сеара» продлила свое победное шествие в данном соревнование до семи игр, ведь команда выиграла все шесть встреч группового раунда с общим счетом 17:1.
Перед этим поединком команда расписало домашнюю мировую с «Интернасьоналем» со счетом 1:1 в рамках чемпионата Бразилии, где идет после 15 туров на 15-й позиции в одном балле отрыва от опасной зоны.
Стоит отметить, что у «Сеары» только одно фиаско за прошедшие 16 встреч с учетом всех турниров при шести выигрышах и девяти мировых исходах.
«Стронгест»
«Стронгест» же в данном турнире оказался из Кубка Либертадорес, заняв третье место в группе, набрав шесть баллов в шести играх, раз победив при трех мировых и двух фиаско.
К слову, что «тигры» до последнего претендовали на выход в следующий раунд самого престижного клубного соревнования континента, уступив на выезде парагвайскому «Либертаду» 1:4.
Накануне коллектив крупно проиграл в выездной встрече на старте нового сезона внутреннего первенства «Ориенте Петролеро» со счетом 0:3.
И данное фиаско стало для «Стронгеста» третьей подряд. Причем в данный период два проигрыша были с крупным счетом.
Прогноз и ставка на «Сеара» — «Стронгест»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сеары» — 1.38, победа «Стронгеста» — 8.10, ничья — 4.80.
Проход: «Сеары» — 1.05; «Стронгеста» — 10.50.
В данной паре прогнозируем, что бразильцы выиграют у боливийцев и во второй раз, теперь сделав это более уверенно.