В ночь на 7 июля в ответном поединке 1/8 финала Южноамериканского Кубка бразильская «Сеара» дома примет боливийский «Стронгест». Начало — в 01:15 по мск. «Сеара» — «Стронгест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сеара»

В первом поединке этих команд выездная победа досталась бразильскому коллективу со счетом 2:1. Причем победный гол был забит уже в компенсированное к матчу время.

И данной викторией «Сеара» продлила свое победное шествие в данном соревнование до семи игр, ведь команда выиграла все шесть встреч группового раунда с общим счетом 17:1.

Перед этим поединком команда расписало домашнюю мировую с «Интернасьоналем» со счетом 1:1 в рамках чемпионата Бразилии, где идет после 15 туров на 15-й позиции в одном балле отрыва от опасной зоны.

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Стоит отметить, что у «Сеары» только одно фиаско за прошедшие 16 встреч с учетом всех турниров при шести выигрышах и девяти мировых исходах.

«Стронгест»

«Стронгест» же в данном турнире оказался из Кубка Либертадорес, заняв третье место в группе, набрав шесть баллов в шести играх, раз победив при трех мировых и двух фиаско.

К слову, что «тигры» до последнего претендовали на выход в следующий раунд самого престижного клубного соревнования континента, уступив на выезде парагвайскому «Либертаду» 1:4.

Накануне коллектив крупно проиграл в выездной встрече на старте нового сезона внутреннего первенства «Ориенте Петролеро» со счетом 0:3.

И данное фиаско стало для «Стронгеста» третьей подряд. Причем в данный период два проигрыша были с крупным счетом.

Прогноз и ставка на «Сеара» — «Стронгест»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сеары» — 1.38, победа «Стронгеста» — 8.10, ничья — 4.80.

Проход: «Сеары» — 1.05; «Стронгеста» — 10.50.

В данной паре прогнозируем, что бразильцы выиграют у боливийцев и во второй раз, теперь сделав это более уверенно.