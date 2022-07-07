ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тибо КуртуаЭпоха Месси и Роналду завершена. Как теперь определять лучших Мемфис ДепайВ ожидании ЧМ-2022. «Оранжевое» проклятье финалов Криштиану РоналдуТрансферный дайджест. 28 июня — 4 июля
  • 12:07
    • «Рома» подписала защитника сборной Турции
  • 11:55
    • «Аталанта» интересуется полузащитником «Локомотива»
  • 11:28
    • СМИ: Месси сообщил Хави о желании вернуться в «Барселону»
  • 11:19
    • «Краснодар» ведет переговоры с экс-полузащитником ЦСКА
  • 10:46
    • Вендел может перейти в «Наполи» или «Эвертон»
    Все новости спорта

    Бразильце закрепят свой успех

    «Сеара» — «Стронгест». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Южноамериканский Кубок, 7 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сеара» — «Стронгест»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сеара»
    В ночь на 7 июля в ответном поединке 1/8 финала Южноамериканского Кубка бразильская «Сеара» дома примет боливийский «Стронгест». Начало — в 01:15 по мск. «Сеара» — «Стронгест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сеара»

    В первом поединке этих команд выездная победа досталась бразильскому коллективу со счетом 2:1. Причем победный гол был забит уже в компенсированное к матчу время.

    И данной викторией «Сеара» продлила свое победное шествие в данном соревнование до семи игр, ведь команда выиграла все шесть встреч группового раунда с общим счетом 17:1.

    Перед этим поединком команда расписало домашнюю мировую с «Интернасьоналем» со счетом 1:1 в рамках чемпионата Бразилии, где идет после 15 туров на 15-й позиции в одном балле отрыва от опасной зоны.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что у «Сеары» только одно фиаско за прошедшие 16 встреч с учетом всех турниров при шести выигрышах и девяти мировых исходах.

    «Стронгест»

    «Стронгест» же в данном турнире оказался из Кубка Либертадорес, заняв третье место в группе, набрав шесть баллов в шести играх, раз победив при трех мировых и двух фиаско.

    К слову, что «тигры» до последнего претендовали на выход в следующий раунд самого престижного клубного соревнования континента, уступив на выезде парагвайскому «Либертаду» 1:4.

  • Эпоха Месси и Роналду завершена. Как теперь определять лучших
  • Какие критерии наиболее справедливы?
  • Сегодня

    • Накануне коллектив крупно проиграл в выездной встрече на старте нового сезона внутреннего первенства «Ориенте Петролеро» со счетом 0:3.

    И данное фиаско стало для «Стронгеста» третьей подряд. Причем в данный период два проигрыша были с крупным счетом.

    Прогноз и ставка на «Сеара» — «Стронгест»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сеары» — 1.38, победа «Стронгеста» — 8.10, ничья — 4.80.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Проход: «Сеары» — 1.05; «Стронгеста» — 10.50.

    В данной паре прогнозируем, что бразильцы выиграют у боливийцев и во второй раз, теперь сделав это более уверенно.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Ульсан Хендай — Канвон
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Джокович — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гоффен — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Пюник — ЧФР Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сент-Джозефс — Ларн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Гзира Юнайтед — Атлетик Эскальдес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Мальме — Викингур Рейкьявик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Лудогорец — Сутьеска
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  5.89
  • Экспресс дня 5 июля
  • Сегодня в 20:45
    •  7.20
  • Прогноз на матч Лех — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нью-Сейнтс — Линфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Балкани — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — Хибернианс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сеара» — «Стронгест»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Бразильце закрепят свой успех
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры