«Брюнос Магпис» сыграет на своем поле с «Крузейдерс» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 7 июля, начало — в 19:00 мск. «Брюнос Магпис» — «Крузейдерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брюнос Магпис»

По итогам минувшего сезона «Брюнос Магпис» занял итоговое 4 место в чемпионате Гибралтара.

Причем с атакой у команды явно не ладилось. «Брюнос Магпис» в 20 матчах смог забить только 36 раз.

В последнем своем матче «Брюнос Магпис» разочаровал. В финале Кубка Гибралтара команда уступила «Линкольн Ред Импс» (2:1).

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У «Брюнос Магпис» явно не лучшее настроение после неудачного кубкового финала, что может отразиться и на еврокубковых матчах.

«Крузейдерс»

Эта команда является одним из лидеров чемпионата Северной Ирландии. Минувший сезон команда завершила на 4 месте.

Зато «Крузейдерс» завоевал Кубок Северной Ирландии. В финале была обыграна «Баллимина» (1:2).

В своем последнем матче «Крузейдерс» сыграл неудачно. В контрольной встрече с «Сент-Мирреном» команда уступила со счетом 0:3.

Последняя победа была добыта еще в середине апреля. Между тем, североирландцы смотрятся сильнее представителя Гибралтара.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крузейдерс» за 1.34, на ничью за 5.05, а на «Брюнос Магпис» — за 7.40.

«Брюнос Магпис» явно сыграет от обороны.

«Крузейдерс» мотивирован прервать свою длительную безвыигрышную серию .

Североирландцы явно превосходят оппонента в классе, и наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.24.