«Брюнос Магпис»
По итогам минувшего сезона «Брюнос Магпис» занял итоговое 4 место в чемпионате Гибралтара.
Причем с атакой у команды явно не ладилось. «Брюнос Магпис» в 20 матчах смог забить только 36 раз.
В последнем своем матче «Брюнос Магпис» разочаровал. В финале Кубка Гибралтара команда уступила «Линкольн Ред Импс» (2:1).
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У «Брюнос Магпис» явно не лучшее настроение после неудачного кубкового финала, что может отразиться и на еврокубковых матчах.
«Крузейдерс»
Эта команда является одним из лидеров чемпионата Северной Ирландии. Минувший сезон команда завершила на 4 месте.
Зато «Крузейдерс» завоевал Кубок Северной Ирландии. В финале была обыграна «Баллимина» (1:2).
В своем последнем матче «Крузейдерс» сыграл неудачно. В контрольной встрече с «Сент-Мирреном» команда уступила со счетом 0:3.
Последняя победа была добыта еще в середине апреля. Между тем, североирландцы смотрятся сильнее представителя Гибралтара.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Крузейдерс» за 1.34, на ничью за 5.05, а на «Брюнос Магпис» — за 7.40.
«Брюнос Магпис» явно сыграет от обороны.
«Крузейдерс»
Североирландцы явно превосходят оппонента в классе, и наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.24.