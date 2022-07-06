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    «Атлетико Минейро» уверенно обыграет соперника

    «Атлетико Минейро» — «Эмелек». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, Кубок Либертадорес, 6 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Эмелек»
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    Фрагмент матча
    «Атлетико Минейро» на своем поле сыграет против «Эмелека» в рамках второго матча 1/8 Кубка Либертадореса. Поединок состоится 6 июля, начало — 01:15 (мск). «Атлетико Минейро» — «Эмелек»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико Минейро»

    «Черно-белые» являются одними из лидеров чемпионата Бразилии и в данный момент занимают третье место в турнирной таблице набрав 27 очков после 15-ти сыгранных матчей. Команда забила в ворота своих соперников 24 гола, а пропустила — 17.

    В родном чемпионате беспроигрышная серия «Атлетико Минейро» длится уже 5 матчей подряд, из которых команда дважды сыграла вничью с «Сантосом» (0:0) и «Сеарой» (1:1).

    И тррижды смогла уверенно обыграть таких соперников как «Фламенго» (2:0), «Форталеза» (3:2) и в последнем туре «черно-белые» в выездом матче оказались сильнее «Жувентуде», которых переиграли со счетом 1:2.

    В первом матче 1/8 Кубка Либертадореса «Атлетико Минейро» с нынешним соперником завершили поединок со счетом 1:1. Но стоит заметить, что «черно-белые» половину второго тайма играли в меньшинстве и на 87-й минуте мата Халк не забил пернальти.

    «Эмелек»

    «Электрики» представляют чемпионат Эквадора, в котором занимают 6-е место в турнирной таблице набрав 23 очка после 15-ти сыгранных матчей. Эта команда смогла забить 23 гола, а пропустила — 15.

    «Эмелек» в родном чемпионате не может одержать победу уже 4 матча кряду. Из этих поединков «электрики» два раза сыграли вничью с «Барселоной Гуаякиль» (1:1) и «Текнико Ю» (1:1).

    А так же два раза терпели поражения от «Оренсе» со счетом 2:0 и от «Универсидада Католики Кито», которому минимально проиграли со счетом 0:1.

    В первом матче 1/8 «Эмелеку» явно повезло, так как противник играл в меньшинстве и не забил пенальти. Так же фактор поля мог повлиять на то, что «электрики» не проиграли «Аилетико Минейро».

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико Минейро» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью предлагают взять за 5.45, а победу «Эмелека» — за 10.50.

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    Прогноз — «Атлетико Минейро» — очень сильный и слаженный коллектив, который сделает работу над ошибками после прошлого матча и точно сумеет обыграть более слабого соперника.

    Ставка — Победа «Атлетико Минейро» с форой (-1.5) за 1.97.

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    «Атлетико Минейро» — «Эмелек»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 06.07.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико Минейро» уверенно обыграет соперника
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